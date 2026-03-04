3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 3 de marzo 2026

WWE NXT 3 DE MARZO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Joe Hendry y Ricky Saints tuvieron un último encuentro previo a su combate titular.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 3 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Miles Borne vs. Ethan Page

Lo mejor que se puede decir de esto es que fue diferente, lo que hizo las cosas más interesantes en este caso, ya que no esperábamos que tuvieran la lucha con ropa de calle, pero es mejor que repetir lo mismo una y otra vez. Aún así, el combate estuvo bastante condicionado.

► 1- Segmento estelar

Aunque el enfoque fue orientado hacia NXT Vengeance Day, el segmento se sintió un poco extraño y el público recién empezó a reaccionar con la llegada de Joe Hendry.

LO MEJOR

► 3- Jacy Jayne vs. Zaria

La pregunta era cuándo iba a intervenir Ruca, lo cual estuvo bien, ya que tiene sentido para la historia que cuentan, y derivó en una lucha de triple amenaza para Vengeance Day, lo cual incrementará las hostilidades entre las involucaradas a otro nivel.

► 2– Hank, Tank y Shiloh Hill vs. Vanity Project

Aprovechado que los involucrados habían tenido problemas en las últimas semanas. Los de Vanity Project se ha adaptado bien hasta ahora, incluso si no son tan hábiles en el ring. Sin duda, ese es el objetivo del equipo y está funcionando bien, ya que es divertido verlos recibir palizas.

► 1- Enfoque en Vengeance Day

El cartel de NXT Vengeance Day está armado, y prácticamente cada combate tuvo su momento promocional aquí, aunque no todo se haya visto en el ring, dándonos algunos segmentos importantes, sumado a la estipulación que se agregó para el combate entre Blake Monroe y Jaida Parker y la triple amenaza por el Campeonato Femenil NXT. El evento de este fin de semana promete y el programa cumplió su propósito.