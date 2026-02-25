3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 24 de febrero 2026

WWE NXT 17 DE FEBRERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Ethan Page derrotó a Shiloh Hill y retuvo el Campeonato Norteamericano NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 17 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Fin de ZaRuca

Aunque se veía venir, pero al menos esperábamos un poco más de drama en el combate programado entre Sol Ruca y Jacy Jayne. Veremos hacia dónde conduce esto.

► 1- Blake Monroe vs. Thea Hail

Obviamente hubo más trama que acción, pero sorprendió que Blake Monroe perdiera rápidamente, aunque es un alivio para ella porque sería más relevante en una rivaildad con Jaida Parker que luchando por el Campeonato Femenil Speed.

LO MEJOR

► 3- Uriah Connors vs. Kale Dixon

Esto parecía un combate entre dos personas que tuvieron una oportunidad y la aprovecharon al máximo. Es bueno verlo, ya que se esforzaron mucho durante todo el encuentro y lo hicieron bastante bien. No sabemos qué les depara el futuro, pero al menos intentaron trazar su camino aquí.

► 2– Jasper Troy vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight

La parte de la velocidad estuvo bien y fue mejor que la mayoría de las luchas de WWE Speed. El problema con las luchas habituales es que simplemente no hay suficiente tiempo, lo cual no fue exactamente el caso aquí. También resulta interesante que LeFleur consiga el título, ya que ha destacado en sus pocas luchas hasta ahora. Se apuesta por alguien nuevo y ve lo que puede hacer, que es lo que tenemos aquí.

► 1- Ehtan Page vs. Miles Borne

Buen trabajo aquí, con Borne superando las adversidades y finalmente alcanzando su objetivo, merecido por cierto. Ahí debería haber terminado el impresionante reinado de Page y todo salió bien. Page probablemente esté camino a la pelea por el título, o al elenco principal, y sin duda se lo ha ganado a estas alturas. Por otro lado, está Borne, tuvo su gran momento y funcionó bien, y veremos hasta dónde puede llegar.