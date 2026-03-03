3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 2 de marzo 2026

WWE RAW 2 DE MARZO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre CM Punk y Roman Reigns.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Jimmy Uso vs. Austin Theory

Jimmy inició con buen pie, pero el cobate no duró ni tres minutos gracias a la descalificación. Todo fue parte de la historia entre The Usos y The Vision.

► 1 – The Vision

Atacados por Seth Rollins y luego derrotado por The Usos. Sin duda, las bajas de Bronson Reed y Bron Breakker les están afectando, y con un Paul Heyman ahora lastimado, el grupo no parece tener futuro, a menos que Brock Lesnar les apoye temporalmente en esta ruta hacia WrestleMania.

LO MEJOR

► 3– Dominik Mysterio vs. Penta

Este fue un combate un poco lento al inicio, pero mejoró al final, y el hecho de que Penta consiguiera la victoria es algo genial. Es de esos que llevan mucho tiempo en la pelea por el título, pero no habían ganado nada, así que es bueno verlo. Una rivalidad entre Mysterio y Balor es una buena opción, sobre todo si recupera el título para que Balor pueda destronarlo.

► 2- Gunther vs. Dragon Lee

Que Lee siguiera con vida después de esas powerbombs podría haber sido una exageración, pero en algún momento subieron de nivel. Aunque hicieron pensar que Lee tenía alguna posibilidad de vencer a Gunther (incluso por conteo fuera), lo cual estuvo bien. Fue un gran combate, mejor de lo que se esperaba porque no fue de un solo lado.

► 1- Roman Reigns y CM Punk

Un segmento que volvió a traer las acusaciones personales de parte y parte. Punk y Roman Reigns se están encargando de llevar esto a otro nivel, con tal de vendernos el combate de WrestleMania 42.