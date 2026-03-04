WWE NXT: Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a The Vanity Project

Esta noche, en la tercera lucha de WWE NXT, vimos cómo Hank Walker y Tank Ledger, unidos a Shiloh Hill, ganador de la temporada dos de WWE LFG, vencieron en una muy buena lucha de tríos.

► Momentos clave

Susrivales fueron el Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, y los nuevos Campeones de Parejas NXT, Brad Baylor y Ricky Smokes, todos miembros de The Vanity Project.

El final de la lucha llegó cuando Hill atacó a Bradd con un tremendo lazo que lo derribó del esquinero… Hank atacó a Drake con su Boss Man Slam...

Luego, le conectaron el Malachi Crunch… Hank y Tank conectaron topes suicidas a sus rivales y Hill conectó una spear. Luego, Hill conectó el TKO sobre Drake y así ganó la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Pues fue una lucha algo especial; ya veremos si hay implicaciones titulares en el futuro cercano.