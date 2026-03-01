3×3: Lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2026

WWE ELIMINATION CHAMBER 2026.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Elimination Chamber 2026. En el combate estelar, tuvimos la lucha dentro de la cámara de la eliminación varonil, con victoria de Randy Orton.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE ELIMINATION CHAMBER 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2026, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Poca relevancia de algunos

Je’Von Evans y Trick Williams debutaron en la cámara, y aunque era previsible que no iban a ganar, tampoco tuvieron un gran momento del cual puedan sentirse orgullosos. De hecho, el show se lo robó Logan Paul con sus tres eliminaciones.

► 2- Debut de Danhausen

Hubo mucha expectativa sobre la persona misteriosa que estaba dentro de la caja que ni Adam Pearce ni Nick Aldis querían, y aunque era improbable que se tratara de Chris Jericho (aún con contrato con AEW), terminó siendo Danhausen, cuyo paso por AEW fue muy discreto y cuya presentación fue abucheada por el público de Chicago, quienes suelen ser implacables.

► 1- Comerciales

El evento solo tuvo cuatro combates, pero mucho tiempo de para y comerciales entre uno y otro, sin siquiera un segmento. ¿Para qué poner tanto corte comercial, cuando en su lugar debería estar otra lucha o algún segmento relevante, con el nutrido elenco que poseen?. Efecto de la nueva era de TKO y ESPN en los Estados Unidos.

LO MEJOR

► 3– Elimination Chamber femenil

Aquí el combate estuvo bastante bien, aunque tenían la ventaja de tener un campo bastante abierto. Era legítimo apostar por la victoria de Stratton, Ripley o Rodríguez, con Bliss como comodín. Raquel Rodríguez tuvo una racha increíble y fue una de las mejores, junto con Kiana James, quien sorprendió gratamente. WWE fue a lo seguro con Ripley vs. Cargill, que suena bastante interesante.

► 2- Elimination Chamber varonil

Tenían muchas cosas en marcha a la vez y aun así funcionó. Que Orton ganara es una buena opción, ya que luce como el veterano confiable para estas lides, y tendrá la motivación de lograr su Campeonato número 15 en WrestleMania. No obstante, parecería que la dirección apuntaría a una triple amenaza o un Fatal 4 Way para el gran evento. Dicho esto, el último tramo del combate fue bastante bueno, con el regreso de Rollins probablemente como la noticia más importante.

► 1– CM Punk vs. Finn Balor

Estos dos estaban en una situación difícil, ya que casi no había motivos para creer que Balor fuera a ganar, pero aun así dieron una lucha espectacular. Fue un combate muy contundente y libre de interferencias. Fueron de menos a más y la buena actuación de ambos no debía sorprender a nadie.