WWE NXT 3 DE MARZO 2026 .— La Campeona NXT, Jacy Jayne defenderá su corona ante Zaria, quien finalmente se volvió ruda y traicionó a su mejor amiga Sol Ruca justo antes de su combate titular contra Jayne. Gracias a eso, Jayne derrotó a Ruca en solo siete segundos con su Rolling Encore. Tras ese suceso, Zaria confrontó a Jayne backstage y exigió una oportunidad por el título, argumentando que ella fue la verdadera responsable de la victoria de Jayne. Ahora, finalmente libre de la sombra de Sol Ruca, Zaria busca su primer título en NXT. ¿Sería una sorpresa si Zaria gana? Los fans solían quererla, pero después de traicionar a Sol Ruca, sorprendentemente, Jacy Jayne podría ser la favorita. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En una lucha de tercias, Shiloh Hill se unirá a Hank Walker y Tank Ledger para enfrentar a The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes). Esta lucha se gestó después de que Hill admitiera haber robado el volante del coche de Brad Baylor. Una victoria para Hank & Tank podría significar una futura oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT.

En el torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed, Wren Sinclair se medirá con Nikkita Lyons. La ganadora avanzará a la final para enfrentar a Thea Hail, quien derrotó a Blake Monroe en la otra semifinal, con ayuda de Jaida Parker.

Izzi Dame y Tatum Paxley tendrán un careo antes de su combate en Vengeance Day, el 7 de marzo.

Además, el segmento ‘An Absolute Experience’, con Ricky Saints. El retador #1 al Campeonato NXT presentará su propio espectáculo musical como respuesta a los conciertos pasados del campeón Joe Hendry.

WWE NXT 3 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jacy Jayne (c) vs. Zaria

Campeonato Femenil NXT Jayne Retiene 70% Zaria acaba de volverse ruda y necesita construir momentum antes de ganar oro. Sol Ruca podría influir en el resultado. Hill, Hank & Tank vs. Vanity Project hill, hank & tank 65% Hank & Tank. serán clave en la victoria y buscarán una lucha por el Campeonato de Parejas NXT. Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons

Torneo Campeonato Femenil WWE Speed Wren Sinclair 60% Mayor push reciente y conexión con la historia de Jaida Parker que continuará. Izzi Dame vs. Tatum Paxley

Cara a Cara Confrontación — Terminará en un ataque físico, calentando su combate por el título norteamericano en Vengeance Day. Ricky Saints

«An Absolute Experience» Interrupción — Joe Hendry no permitirá que Saints robe su spotlight sin respuesta antes de Vengeance Day. * Go-Home Show antes de Vengeance Day 2026

