WWE NXT 3 DE MARZO 2026 .— La Campeona NXT, Jacy Jayne defenderá su corona ante Zaria, quien finalmente se volvió ruda y traicionó a su mejor amiga Sol Ruca justo antes de su combate titular contra Jayne. Gracias a eso, Jayne derrotó a Ruca en solo siete segundos con su Rolling Encore. Tras ese suceso, Zaria confrontó a Jayne backstage y exigió una oportunidad por el título, argumentando que ella fue la verdadera responsable de la victoria de Jayne. Ahora, finalmente libre de la sombra de Sol Ruca, Zaria busca su primer título en NXT. ¿Sería una sorpresa si Zaria gana? Los fans solían quererla, pero después de traicionar a Sol Ruca, sorprendentemente, Jacy Jayne podría ser la favorita. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 24 de febrero 2026 | Jasper Troy vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight.
- WWE SMACKDOWN 27 de febrero 2026 | Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Nia Jax y Lash Legend.
- WWE ELIMINATION CHAMBER 2026 | CM Punk vs. Finn Bálor.
- LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero 2026 | Rumbo a Rey de Reyes.
- WWE RAW 2 de marzo 2026 | Dominik Mysterio vs. Penta.
En una lucha de tercias, Shiloh Hill se unirá a Hank Walker y Tank Ledger para enfrentar a The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes). Esta lucha se gestó después de que Hill admitiera haber robado el volante del coche de Brad Baylor. Una victoria para Hank & Tank podría significar una futura oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT.
En el torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed, Wren Sinclair se medirá con Nikkita Lyons. La ganadora avanzará a la final para enfrentar a Thea Hail, quien derrotó a Blake Monroe en la otra semifinal, con ayuda de Jaida Parker.
Izzi Dame y Tatum Paxley tendrán un careo antes de su combate en Vengeance Day, el 7 de marzo.
Además, el segmento ‘An Absolute Experience’, con Ricky Saints. El retador #1 al Campeonato NXT presentará su propio espectáculo musical como respuesta a los conciertos pasados del campeón Joe Hendry.
WWE NXT 3 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
WWE NXT 3 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jacy Jayne vs. Zaria
1.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
WWE NXT 3 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jacy Jayne vs. Zaria
2.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras