WWE NXT realizó ayer su último episodio semanal antes de Vengeance Day, la gran cita que tiene en agenda este próximo sábado 7 de marzo. Y además de concretarse una estipulación para un combate ya conocido, tuvimos el anuncio de un nuevo duelo.

En un pique que se remonta al pasado mes, Blake Monroe y Jaida Parker fueron programadas en un mano a mano simple dentro del cartel de Vengeance Day 2026. Pero anoche, tras una confrontación entre ellas, y ante la creciente inquina mostrada, Monroe desveló que su lucha no sería estándar, sino una pelea callejera.

Mientras, otras hostialidades, las protagonizadas por Tony D’Angelo y DarkState, desembocarán sobre Vengeance Day 2026, cuando el primero propuso duelo a Dion Lennox, líder del grupo, quien no olvida cómo el «Don» provocó que perdieran el Campeonato de Parejas NXT dos semanas atrás.

Mientras, Robert Stone dijo que tomaría una decisión sobre el Campeonato Femenil NXT en Vengeance Day 2026, luego de que Sol Ruca truncara la defensa de Jacy Jayne ante Zaria.

► Vengeance Day: cartel actualizado

Seguidamente, la estampa provisional de WWE NXT Vengeance Day 2026, a celebrarse dentro de tres días desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Will @DionLennoxWWE FINALLY be able to put a stop to @TonyDangeloWWE‘s pursuit of DarkState?!? 😳



We find out THIS SATURDAY at Vengeance Day! pic.twitter.com/swsGl7GT7A — WWE (@WWE) March 4, 2026