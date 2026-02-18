3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 17 de febrero 2026

WWE NXT 10 DE FEBRERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Ethan Page derrotó a Shiloh Hill y retuvo el Campeonato Norteamericano NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 10 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Ethan Page vs. Shiloh Hill

No fue un gran combate y Shiloh Hill sigue mostrando un estilo poco ortodoxo en el ring; sin embargo, el resultado era predecible y esto se trataba más de construirle una oportunidad a Miles Borne.

► 1- Tony D’Angelo vs. Cutler James

Obviamente hubo más trama que acción, pero sorprendió que James haya sido liquidado en menos de 90 segundos.

LO MEJOR

► 3- Elio LeFleur vs. Eli Knight

Energía frenética entre dos luchadores increíbles. Puede que ambos hayan perdido este combate, pero tendrán una nueva oportunidad de enfrentarse, ahora en triple amenaza contra Jasper Troy.

► 2– Kelani Jordan vs. Lola Vice

Digamos que fue una lucha de rencor, con ambas desarrollando mucha química. Lola llevó esto tan lejos como pudo, pero al final, su mano herida no le permitió ganar, y Kelani ya debería buscar cosas más grandes y mejores a partir de ahora.

► 1- OTM vs. Hank y Tank vs. Swipe Right vs. The Culling

Empezó bastante lento, pero se convirtió en una lucha divertida y caótica. El resultado no termina de convencer porque veremos un combate de rudo contra rudo entre Swipe Right y Darkstate, pero al menos todos hicieron un buen trabajo aquí.