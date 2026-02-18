WWE NXT: Ethan Page retuvo el Campeonato Norteamericano NXT y Myles Borne lo retará

Esta noche, en el evento estelar de NXT, vimos a Ethan Page retener el Campeonato Norteamericano NXT en una buena lucha ante Shiloh Hill.

► Momentos clave

Ethan Page contó con el apoyo de The Vanity Project: Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes, quienes hasta ayudaron a Page a quitarle la protección al concreto del suelo de ringside para poder hacerle el Ego’s Edge a Hill.

Solo que Hill cayó parado en sus pies y atacó a Page. El final llegó cuando Hill atacó a The Vanity Project en ringside y esto lo aprovechó Pages para darle un Twisted Grin a Hill sobre el concreto expuesto en ringside.

Ethan Page metió a Hill de regreso al ring y le aplicó un segundo Twisted Grin para ganar la lucha por conteo de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, The Vanity Project y Page atacaron a pisotones a Hill hasta que Myles Borne llegó y limpió la casa. Al final, Borne atacó a Page. Hill le pasó una silla a Borne y este metió su pie en la silla y amenazó con pisotearle el tobillo.

Al final, Page aceptó darle a Borne una lucha por el Campeonato Norteamericano NXT la próxima semana. Y aunque creía Page que Borne lo iba a liberar, Page le dio el pisotón al tobillo y levantó el Campeonato Norteamericano NXT en el aire para cerrar así la función.

