WWE NXT: Elio LeFleur empató con Eli Knight y van por el Campeonato WWE Speed

Esta noche en NXT, se llevó a cabo la final del torneo para definir al próximo retador por el Campeonato WWE Speed.

► Momentos clave

Lo interesante del caso es que no hubo ganador entre Elio LeFleur y Eli Knight.

Apenas sonó la campana, Eli Knight consiguió un tremendo súplex de estómago contra estómago y mandó a LeFleur al esquinero. El francés logró evitar la derrota.

Más adelante, LeFleur castigó con una guillotina a su rival y casi gana. Knight voló desde las sogas, pero LeFleur lo tomó en el aire y lo atacó con tremendo powerbomb.

LeFleur voló y castigó a Eli Knight con una plancha con giro de 450 grados, pero Knight luego le dio un rodillazo.

LeFleur reaccionó con un súplex y buscó un toque de espaldas, pero, literalmente, a Eli Knight lo salvó la campana, pues se llegó al tiempo límite de tres minutos.

► ¿Y ahora qué?

Tras esto, Robert Stone apareció para anunciar que, tras esta gran lucha, tanto Elio LeFleur como Eli Knight lucharán ante el Campeón WWE Speed, Jasper Troy, la próxima semana, con el título en juego.