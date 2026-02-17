3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 16 de febrero 2026

WWE RAW 16 DE FEBRERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a Elimination Chamber 2026. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre Je’Von Evans, Gunther y Dominik Mysterio, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – La caja misteriosa

Solo el tiempo dirá adónde nos llevará el último misterio que la WWE introdujo en esta edición de Raw sobre lo que hay dentro de la caja, pero no sería una sorpresa si lo que se revele sea algo decepcionante. Para empezar, fue increíblemente impredecible que Adam Pearce se topara con una caja tras bambalinas e intentara obtener más información de un miembro del equipo muy despistado. Surgió de la nada y pareció un poco fuera de lugar en comparación con todo lo demás en este programa. No obstante, parece que no tendremos que esperar mucho, ya que la caja dice que debe ser abierta el 28 de febrero, día en que se celebra Elimination Chamber.

► 1 – The Vision

Todo lo que hizo que Vision se sintiera especial el año pasado ha desaparecido: Seth Rollins, la infalibilidad de Bronson Reed y Bron Breakker juntos. Paul y Theory son luchadores sólidos en el ring, pero ambos están varios niveles por debajo de figuras como Reed y Breakker en términos de poder estelar. Sin duda, las lesiones de Rollins y Breakker han mermado al grupo, que todavía se mantiene relevante gracias al hombre misterioso que les está costando los encuentros pero que, siendo realistas, solo Logan Paul parecería tener cabida en WrestleMania 42.

LO MEJOR

► 3– El Grande Americano vs. Penta

Penta obtiene aquí otra oportunidad por el Campeonato Intercontinental luego de un buen combate, y uno cree que tiene que ser él quien se lo quite a Dirty Dom, al menos si desean que la afición continúe manteniendo el interés en el mexicano, tras la aparición de nuevas estrellas en la marca.

► 2- Asuka vs. Bayley vs. Nattie

Tres veteranas que saben lo que hacen aquí, no hay nada que odiar en ello. Aunque no creemos que Asuka tenga una verdadera oportunidad en Elimination Chamber, su victoria es bienvenida aquí y podría permitir avanzar su historia personal con Kairi Sane.

► 1- Je’Von Evans vs. Gunther vs. Dominik Mysterio

Evans yendo a la Cámara debería ser un espectáculo bastante divertido. Esto estuvo bastante bien con Dom haciendo de miedoso, Evans haciendo lo suyo y Gunther destrozando a la gente. Todos aportaron lo que mejor saben hacer e hicieron un gran trabajo aquí, y la presencia de Dragon Lee le dio sentido, a la vez que protegió a Gunther en la derrota.