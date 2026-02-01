3×3: Lo mejor y lo peor de WWE ROYAL RUMBLE 2026

WWE ROYAL RUMBLE 2026.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Survivor Series 2025. En el combate estelar, tuvimos el Royal Rumble varonil, con victoria de Román Reigns.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE ROYAL RUMBLE 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE ROYAL RUMBLE 2026, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Algunas eliminaciones

No fueron malos combates, pero algunas apariciones se sintieron desperdiciadas: Rusev fue eliminado rápidamente, sin que el tiempo de ausencia haya significado un cambio par ael; Lesnar, por su parte, hizo su trabajo en sacar a Oba Femi, pero fue eliminado de una manera infame en plena entrada de Jey Uso; y Gunther, quien ya había luchado minutos antes, también ingresó para no ganar, quitándole el cupo a gente como Finn Balor o Sami Zayn, cuyas historias tenían más sentido.

► 1- Comerciales

El evento solo tuvo cuatro combates, pero mucho tiempo de para y comerciales entre uno y otro, sin siquiera un segmento. ¿Para qué poner tanto corte comercial, cuando en su lugar debería estar otra lucha o algún segmento relevante, con el nutrido elenco que poseen?. Desperdicio de tiempo, tanto para fanáticos como televidentes.

LO MEJOR

► 3– Rumble femenil

Esto empezó muy aburrido y luego se puso MUY bueno con la entrada de Jordynne Grace. Mejoró mucho con mucho trabajo duro (aunque con algunas pausas, como siempre) y la victoria de Morgan es bienvenida y merecida. Lash Legend tuvo una buena racha aplastando a un montón de gente, y eso es una muy buena señal para su futuro.

► 2- Rumble varonil

Estuvo bien, pero no lograron el éxito deseado. Hubo buenas cosas al principio, con Femi dominando y luego llegando algunos nombres importantes, pero una vez que Lesnar fue eliminado, pareció que las estrellas principales fueron descartadas una tras otra sin mayor desarrollo. Sin embargo, algunas sorpresas fueron bien recibidas (Knight, el otro Americano, Keys) y adelantaron algunas cosas interesantes. El problema aquí fue que nadie era favorito y que Reigns se llevó la victoria casi como si fuera un «peor es nada». No fue un Rumble terrible, pero al final fue una decepción considerable.

► 1– AJ Styles vs. Gunther

Es interesante ver a Gunther hacer que alguien se retire, ya que en las dos ocasiones anteriores, él venció a alguien que ya había anunciado su final. Es otro caso de Gunther dando órdenes y luego ejecutando su plan, lo cual es una buena forma de proceder, aunque no estoy seguro de qué le depara el futuro. Solo se puede retirar a un número limitado de personas antes de que eso te lleve a algún lado, y no sabemos adónde lleva eso. Al menos Gunther se siente como un gran villano, y Styles pudo salir con una lucha bastante buena.