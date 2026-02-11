3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 10 de febrero 2026

WWE NXT 10 DE FEBRERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Sol Ruca y Zaria derrotaron a Wren Sinclair y Kendal Grey en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 10 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Hank y Tank vs. Swipe Right

Estos tipos simplemente no me llaman la atención. Swipe Right tiene un gran futuro, al igual que Drake, pero Hank y Tank son más o menos lo que son en este momento, haciendo lo suyo.

► 1- Eli Knight vs. Josh Briggs

Típico combate entre el hombre grande el hombre pequeño. Nada extraordinario, aunque lo mostrado por Eli Knight ilusiona un poco.

LO MEJOR

► 3- Jaida Parker vs. Blake Monroe

Tiene sentido que no quieras que ninguna de estas dos pierda este combate, pero un conteo fuera es una forma bastante floja de terminarlo. Aunque fue buena la parte en donde hubo combate.

► 2– Joe Hendry vs. Jackson Drake

Drake tiene un futuro brillante, pero no hubo mucho drama por la pérdida del título de Hendry en su primera defensa. Una buena lucha, no excelente, pero buena.

► 1- Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey

La estipulación definitivamente hizo que este combate se sintiera diferente a otros que se llevaron a cabo en el programa. La acción fue buena y, aunque no estaba mal que ganaran Wren o Kendal, la victoria de Sol fue la decisión correcta. Un gran evento principal.