WWE NXT 17 DE FEBRERO 2026 .— El siempre polémico ‘All Ego’ Ethan Page pondrá en juego el Campeonato Norteamericano NXT ante el tremendo Shiloh Hill, quien llega con gran impulso tras haber tenido una destacada participación en el torneo por el Campeonato NXT y tras imponerse como uno de los favoritos emergentes de la marca. Su estilo y su actitud impredecible añaden emoción a esta lucha que podría voltear cualquier expectativa. Page, quien se ha mantenido en el trono desde mayo del año pasado, no debe confiarse, pues su corona está en peligro real. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En una lucha para definir a los contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT, veremos a Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes). Una de esas duplas obtendrá el derecho de enfrentar a Darkstate.

Tony D’Angelo enfrentará en mano a mano a Cutler James, uno de los miembros de DarkState. D’Angelo ha estado en guerra con este grupo, y busca su eliminación total.

En la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, se enfrentarán Elio LeFleur y Eli Knight. Uno de ellos logrará la oportunidad para enfrentar a Jasper Troy.

Además, Lola Vice y Kelani Jordan volverán a enfrentarse después de que la semana pasada, Jordan atacara traicioneramente a la cubana.

WWE NXT 17 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill

Campeonato Norteamericano NXT Page Retiene 60% Está cerca de romper el récord de días como campeón. Hill es talentoso pero aún verde. Fatal 4-Way Tag

Contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT Hank & Tank 45% Los ex campeones necesitan recuperar momentum tras la derrota sorpresa la semana pasada. Tony D’Angelo vs. Cutler James D’Angelo 65% D’Angelo necesita crecer más ante DarkState. Interferencia de su grupo es posible. Lola Vice vs. Kelani Jordan Kelani Jordan 60% Jordan tiene más impulso tras su regreso reciente a la división. Eli Knight vs. Elio LeFleur

Contendiente #1 al Campeonato WWE Speed Eli Knight 51% Muy cerrada lucha. Cualquiera de los dos podría ser un ganador ideal de la oportunidad titular.