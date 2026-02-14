3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 13 de febrero 2026

WWE SMACKDOWN 13 DE FEBRERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha entre Cody Rhodes, Jacob Fatu y Sami Zayn, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 13 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Lash Legend y Nia Jax

Tuvieron un combate aceptable, pero Jax sigue sintiéndose fuera de lugar, ya que Lash al menos tiene el atletismo suficiente para competir con Rhea e Iyo. El final no sorprendió, pero sí fue un poco decepcionante.

► 1– MFT

El equipo de Solo sigue deambulando en la mitad del cartel y mirando a los Wyatts sin que realmente suceda nada y nadie se beneficie, lo cual fue fácilmente la peor parte del programa.

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina

El resultado predecible perjudicó un poco esto, pero Zelina y Giulia lucieron bien aquí y Alexa hizo lo suyo. Zelina ya tiene un buen potencial, pero Giulia está empezando a ganar impulso en cuanto a la reacción de los fans. Sin embargo, Bliss fue la clara ganadora, ya que ella y Charlotte podrían tener problemas en Elimination Chamber, o Bliss podría costarle a Charlotte su puesto en la Cámara la próxima semana, y así empezar a armar su combate para WrestleMania.

► 2– Trick Williams vs. Rey Fenix

Rey Fénix es realmente bueno en el ring. Trick aguantó con creces su parte física y el público los apoyó hasta el final. Sabemos que Trick tiene el público a sus pies, pero WWE debe darle a Fénix algo que valga la pena hacer.

► 1 – Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn

La interferencia al final tuvo sentido y aportó mucha energía a la secuencia final, y que Drew favoreciera a Sami porque lo veía como una victoria fácil tuvo sentido. Los tres combatientes, por supuesto, son muy buenos en esto y nos dieron una gran lucha.