3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 13 de febrero 2026

por
3x3 WWE SmackDown 13 de febrero de 2026 | Jade Cargill vs. Jordynne Grace

WWE SMACKDOWN 13 DE FEBRERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha entre Cody Rhodes, Jacob Fatu y Sami Zayn, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 13 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Lash Legend y Nia Jax

Tuvieron un combate aceptable, pero Jax sigue sintiéndose fuera de lugar, ya que Lash al menos tiene el atletismo suficiente para competir con Rhea e Iyo. El final no sorprendió, pero sí fue un poco decepcionante.

► 1– MFT

El equipo de Solo sigue deambulando en la mitad del cartel y mirando a los Wyatts sin que realmente suceda nada y nadie se beneficie, lo cual fue fácilmente la peor parte del programa.

LO MEJOR

►  3– Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina

El resultado predecible perjudicó un poco esto, pero Zelina y Giulia lucieron bien aquí y Alexa hizo lo suyo. Zelina ya tiene un buen potencial, pero Giulia está empezando a ganar impulso en cuanto a la reacción de los fans. Sin embargo, Bliss fue la clara ganadora, ya que ella y Charlotte podrían tener problemas en Elimination Chamber, o Bliss podría costarle a Charlotte su puesto en la Cámara la próxima semana, y así empezar a armar su combate para WrestleMania.

►  2– Trick Williams vs. Rey Fenix

SmackDown Rey Fénix Trick Williams 2

Rey Fénix es realmente bueno en el ring. Trick aguantó con creces su parte física y el público los apoyó hasta el final. Sabemos que Trick tiene el público a sus pies, pero WWE debe darle a Fénix algo que valga la pena hacer.

► 1– Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn

WWE SmackDown Cody Rhodes

La interferencia al final tuvo sentido y aportó mucha energía a la secuencia final, y que Drew favoreciera a Sami porque lo veía como una victoria fácil tuvo sentido. Los tres combatientes, por supuesto, son muy buenos en esto y nos dieron una gran lucha.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos