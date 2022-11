“Si lucha contra CM Punk, tiene que vencerlo en 30 segundos. ¡30 segundos! Stone Cold y CM Punk, vamos, dame un respiro. Ni siquiera puedo mencionar sus nombres al mismo tiempo, por favor». Ric Flair estuvo hablando recientemente de la posibilidad de que CM Punk vuelva a WWE en su podcast, To Be The Man. También de que luche contra Steve Austin en WrestleMania 39. Y además sobre qué pasaría si fuera estelar en el magno evento. El «Nature Boy» cree que habría un motín en la compañía.

► ¿Y si CM Punk estelariza WrestleMania?

«Sabes, la decisión se tomó antes de lo que sabemos porque si Steve se está preparando para luchar en un combate real, en tiempo real en Los Ángeles, será muy bueno. Pero quiero decir, vamos. No quiero decir esto de mala manera, pero CM Punk simplemente no puede actuar así y venir y esperar estar en los eventos principales. Si estuviera en el evento principal de WrestleMania, habría un motín en el vestuario. Piénsalo. No se fue en buenos términos. No se fue del otro lugar (AEW) en buenos términos.

«Quiero decir, no se trata de su habilidad. Solo estoy hablando de que ni siquiera puedo imaginar que la WWE incluso piense en traer a un tipo que pondría por delante de (AJ) Styles, (Randy) Orton. Quiero decir, podrías hacer que Steve luche con cualquiera de esos tipos. Si Steve puede trabajar, si su cuello está bien, Steve es un trabajador. Podía luchar contra Randy. Tendrías muchachos saltando desde el techo si trajeras a Punk allí y lo lanzaras al evento principal en WrestleMania”.

¿Os gustaría que CM Punk estelarizara WrestleMania?