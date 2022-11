La lucha de Ortiz que AEW grabó pero nunca emitió

No todo lo que una compañía luchística graba se acaba emitiendo por distintos motivos. Hoy conocemos que AEW grabó una lucha entre Ortiz y Richard King para Dark que finalmente no mostró a los fanáticos. El motivo es que el ex compañero de Santana se afeitó la cabeza y no tenía sentido que apareciera después con cabello durante dicho combate. Ha sido el joven luchador de 22 años, que se está abriendo camino en la lucha libre en organizaciones independientes como Battle Slam o ACW, quien lo contó recientemente a Jeremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight.

► AEW nunca emitió Ortiz vs. Richard King

“En el episodio de Dynamite que se transmitió después de esas grabaciones, Ortiz se afeitó la cabeza. Me dijeron antes de que saliéramos: ‘Este combate probablemente no se transmitirá porque Ortiz se afeitará la cabeza en unos días’. Yo estaba como: ‘Está bien, genial’. Esperaba al menos obtener imágenes: ‘Oye, no las compartas’, ese tipo de cosas, pero no obtuve nada. Ni siquiera sé si las cámaras estaban encendidas».

Además, King, que ya ha tenido otras oportunidades en All Elite Wrestling, también dio a conocer el consejo que le dio el veterano Christopher Daniels.

«El combate que tuve con Ortiz en Dark, que desafortunadamente nunca se transmitió, Christopher Daniels nos analizó a Ortiz y a mí. Fue como: ‘Tuvieron un gran combate técnico. Físicamente, se veía genial. En cuanto al personaje, necesitas mostrar más. Más personaje’. A partir de ese momento, yo estaba como: ‘personaje, personaje, personaje’. Sé que puedo ser físico y hacer las cosas físicas y los movimientos, así que en el fondo de mi mente haré eso, pero el frente de mi mente tiene que estar en el personaje».

¿Os gustaría haber visto esa lucha de Ortiz contra Richard King?