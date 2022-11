El plan de AEW para MJF y William Regal

Ya avisó MJF citando a Baudelaire días antes de Full Gear: «El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe». Y es que muchos (Wardlow no) creyeron que veríamos a Friedman conquistando el Campeonato Mundial AEW de manera limpia, venciendo de manera contante y sonante a Jon Moxley. Inocentes…

Las interacciones entre Friedman y William Regal finalmente se revelaron decisivas en esta historia, luego de aquel excelente segmento protagonizado por ambos bajo el episodio de Dynamite del pasado 18 de octubre, donde el británico le dijo al «Better Than You» que a lo largo de su carrera nunca usó su célebre puño americano porque necesitara hacerlo para ganar, sino por puro disfrute.

Pero cuando Regal, en el último compás del estelar del sábado, cedió su puño americano a Friedman, no fue por mero disfrute, sino porque suponía la única alternativa de MJF para batir a Moxley. Como así sucedió, con una fanaticada ojiplática por tamaña traición.

Y vía F4WOnline, Dave Meltzer confirma que de aquí en adelante, MJF y William Regal trabajarán como tándem, exponiendo una comparación ilustrativa.

Friedman dio un espectáculo durante la conferencia de prensa pos Full Gear, si bien no de la misma naturaleza que Punk, ya que supimos desde primer momento que el nuevo Campeón Mundial AEW lo hacía dentro del personaje. En definitiva, muy interesante catalizador dramático que invita a ver el miércoles Dynamite.

Wait, what just happened?



Watch #AEWFullGear LIVE on PPV right now

🔗https://t.co/ufkkXQTkk6 pic.twitter.com/YnqHgrmS3J