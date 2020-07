"WWE terminó a The American Bad Ass muy pronto": Undertaker

En diciembre de 1999, el Undertaker tuvo que salir de circulación varios meses a causa de que se desgarró uno de sus músculos pectorales durante un House Show en Puerto Rico. Estuvo ocho meses fuera de acción, y en todo este tiempo, sentía que su personaje de hombre muerto no iba a pegar en el nuevo milenio, así que junto a Vince McMahon tomaron la decisión de presentar un nuevo personaje, por lo que nació The American Bad Ass, que es básicamente una extensión de Mark Calaway y eso lo han podido comprobar con las recientes entrevistas que ha realizado fuera de su personaje.

► American Bad Ass, un personaje de odios y amores para los fans

Dicho personaje era un motero en Harley-Davidson que solamente duró un año, y en el mismo año, si bien Undertaker buscó el Campeonato WWF y el Campeonato Mundial de Parejas WWF junto con Kane, no pudo ganar ningún título, y del 2001 al 2003 se le empezó a conocer como Big Evil, dejando atrás al American Bad Ass, pero siendo básicamente el mismo personaje, aunque en esa oportunidad sí se consagró como Campeón Indiscutido WWE. Ya en 2004 regresó a ser The Undertaker.

En una reciente entrevista, The Undertaker reveló que el personaje no fue hecho para que durara, aunque dijo que le gustaría que hubiera durado mucho más. Esto le dijo a Connor Casey de Comic Book:

"Creo que cortamos eso demasiado temprano. Creo que podríamos haber tenido un poco más de kilometraje, pero fue una variación diferente. Era una iteración más antigua de la misma. The American Bad Ass tenía algunos años más por dar, me veía incluso un poco menos canoso en aquel entonces que ahora. Y creo que pude reunir muchos aspectos de The Undertaker y envolverlo todo, así que los fans estaban realmente emocionados con ese personaje".

Por ahora el futuro de The Undertaker está en el aire, pues aunque confirmó que no se había retirado oficialmente y que aceptaría luchar nuevamente si Vince McMahon se lo pidiera, habrá que esperar si eso pasa, que seguramente creemos que sí. Su más reciente contrato con WWE es de 15 años, y con el hecho de que WWE ahora vende mercancía oficial de Mark Calaway, no dudamos que pueda aparecer bajo su nombre real en las pantallas de WWE, de hecho, el pasado viernes en SmackDown se mostraron imágenes de él como cualquier otro mortal.