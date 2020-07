A primera hora de la mañana, recogimos en SÚPER LUCHAS estas curiosas declaraciones de Booker T, donde el "WWE Hall of Famer" valoraba la alianza Sasha Banks & Bayley.

Y han llamado la atención de muchos seguidores las palabras concretas sobre la actual Campeona SmackDown, pues muestran claramente que para Booker T, esta está un peldaño por debajo de Banks. Tanto, que la propia "The Boss" salió al paso de ellas en Twitter y respondió por su amiga.

We’re better than Harlem Heat! Now can you dig that SUCKA @BookerT5x #sasha3shows #Bayley3Brands pic.twitter.com/LaV2lTHK20