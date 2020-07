CM Punk no se cree el retiro de Undertaker

Haciendo memoria hoy, recordé que allá por marzo de 2018, poco antes de la celebración de WrestleMania 34 (sí, de cuando la gente podía reunirse sin mascarillas ni geles desinfectantes de por medio), WWE Shop sacó a la venta una camiseta con el eslogan "Thank You Taker", después de que un documental de WWE Network insinuara el retiro de "The Phenom". ¿Les suena de algo la estampa?

Poco después, Taker regresó a las pantallas el mismo día del "Show de los Shows" batiendo a John Cena en apenas dos minutos. Una manera de decir al mundo que había "Deadman" para rato.

Y si bien ese rato cada año luce menos extenso, nadie descarta que el veterano se calce las botas una vez más, pese a lo vendido el pasado mes por WWE, mediante ese 'Undertaker: The Last Ride' y un homenaje un tanto forzado en SmackDown, entre otros supuestos indicadores de que la carrera competitiva de Mark Calaway llegó a su fin en WrestleMania 36.

Y si un compañero de trabajo como Booker T ya mostró su suspicacia, ahora le toca el turno a CM Punk. Durante su aparición en el podcast 'Good Show With Ben Ennis & JD Bunkis', el antiguo oponente de la leyenda dejó estas palabras al respecto.