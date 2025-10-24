WWE SmackDown 24 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 24 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Mullett Arena, en Tempe, Arizona, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Sol Ruca y Zaria (***)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov se coronó al vencer a a Sami Zayn (c) (**** 1/2)
- Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre venció por DQ a Cody Rhodes (c) (*** 1/2)
► Momentos claves
- Las campeonas Alexa Bliss y Charlotte Flair abrieron la noche defendiendo sus títulos ante la joven dupla conformada por Sol Ruca y Zaria. Una distracción de Blake Monroe desde el público cambió el rumbo del combate.
- Sami Zayn quiso probar su valor lanzando un reto abierto por el título de los Estados Unidos, pero nadie esperaba lo que sucedería: Ilja Dragunov hizo su regreso. Tras un intenso intercambio de suplexes y golpes al pecho, Dragunov esquivó el Helluva Kick y conectó el devastador Torpedo Moscow para lograr la cuenta de tres.
- La velada cerró con drama. Drew McIntyre debía enfrentar a Jacob Fatu para definir al próximo retador de Cody Rhodes, pero Fatu fue hallado inconsciente y sangrando tras bastidores. Rhodes salió al ring y, en tono desafiante, propuso enfrentar él mismo a McIntyre. El choque fue intenso, con McIntyre dominando en fuerza y Rhodes recurriendo a una agresividad inusual. La lucha terminó por descalificación luego de que Cody golpeara a Drew con el campeonato.
► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025
- Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) vs. #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano).
- Tiffany Stratton vs. Kiana James.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mullett Arena, Tempe, Arizona.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix