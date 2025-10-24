WWE SmackDown 24 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE SmackDown 24 de octubre de 2025 | Fraxiom vs. #DIY

La marca azul de WWE regresa este viernes 24 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Mullett Arena, en Tempe, Arizona, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Sol Ruca y Zaria (***)
  2. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov se coronó al vencer a a Sami Zayn (c) (**** 1/2)
  3. Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
  4. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre venció por DQ a Cody Rhodes (c) (*** 1/2)

► Momentos claves

► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025

WWE SmackDown 24 de octubre de 2025.
  • Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) vs. #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano).
  • Tiffany Stratton vs. Kiana James.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mullett Arena, Tempe, Arizona.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown 

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela 20:00 Netflix
Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay 21:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix
LA LUCHA SIGUE...
