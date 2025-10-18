Charlotte Flair y Alexa Bliss retienen Campeonato Femenil de Parejas ante Sol Ruca y Zaria

Las campeonas Charlotte Flair y Alexa Bliss lograron mantener el Campeonato Femenil de Parejas tras derrotar a Sol Ruca y Zaria en una lucha donde las jóvenes retadoras demostraron fuerza, agilidad y química, rozando la victoria en más de una ocasión.

El combate inició con un intercambio técnico entre Charlotte y Sol Ruca, seguido por el dominio de las retadoras sobre Alexa Bliss, a quien castigaron con relevos rápidos y maniobras en conjunto. Zaria impuso su poder físico con un chokeslam y sleeperholds que casi le dan la victoria.

► Momentos claves de la luccha por el Campeonato de Parejas Femenil

El punto de quiebre llegó cuando Bliss consiguió escapar de sus rivales para dar el relevo a Charlotte, quien entró con energía aplicando chops y suplexes. Sin embargo, Sol sorprendió con un Sol Snatcher que puso a las campeonas en peligro.

En ringside, Alexa y Zaria intercambiaron castigos antes de que Charlotte aprovechara una distracción causada por Blake Monroe para aplicar un chop block y posteriormente su Figure Eight sobre Sol Ruca, forzando la rendición y sellando la defensa exitosa.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Charlotte Flair y Alexa Bliss consolidan su reinado ante una de las parejas emergentes más prometedoras de NXT. La tensión entre Sol Ruca y Blake Monroe podrían tener un posible conflicto en desarrollo dentro del territorio de desarrollo.