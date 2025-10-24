El ícono de la lucha libre profesional y maestro de la salud Diamond Dallas Page habla sobre cuidado personal, disciplina diaria, DDP Yoga, positividad y más. Todo ello en una reciente entrevista con London Real.

► En palabras de Diamond Dallas Page

Cuidado personal y disciplina diaria

“Tienes que cuidarte primero. Suena egoísta, pero no lo es, porque si no te cuidas a ti mismo no puedes estar al servicio de otras personas.”

“Me tomo en serio mi rutina personal. Mis hijos me ven hacerlo: cuando papá se despierta por la mañana, medito, luego tomo una ducha fría, y después estoy en el trabajo siendo productivo. Saben que estoy haciendo ejercicio, que estoy pasando tiempo con ellos, que estoy haciendo todas estas cosas, y lo hago a diario.”

“Tengo momentos en mi vida donde no tenía propósito, donde estaba poniendo cosas malas en mi cuerpo: drogas, alcohol, comiendo mal y sin práctica física. Recuerdo lo oscuro y desolado que era eso. Ahora he resuelto esos problemas. Todavía tengo otras cosas en las que estoy trabajando, pero con esas las tengo controladas. Estoy agradecido de estar aquí, de tener un propósito, de poder servir, y eso me llevó 40 años descubrirlo. Esa es la clave de la vida: no se trata de recibir lo más posible, sino de dar lo más posible a los demás. Ahí está la felicidad.”

Meditación, sueño y familia

“Si hago mi práctica física todos los días a las dos en punto, casi no hay negociación. Si no lo hago, no soy tan productivo ni puedo servir tanto. Pero si lo hago, duermo bien, medito, paso tiempo con la familia, me siento como una super fuerza en el mundo.”

Afirmaciones y confianza

“También hago afirmaciones cada mañana, diciéndome el futuro que quiero como si ya estuviera sucediendo. Me he estado diciendo que seré el próximo alcalde de Londres durante siete meses, y eso se convierte en realidad.”

“El mayor problema que veo con mis estudiantes en mi academia es que no creen en sí mismos, no tienen suficiente confianza y se preocupan por lo que dirán los demás. La mayor parte de mi trabajo es hacer que tomen más riesgos y se atrevan a ser algo.”

Positividad y ayudar a otros

“Cuando veo gente en redes sociales tratando de avergonzar o hablar mal de otros, pienso: en lugar de eso, deberían pasar más tiempo promoviendo y apoyando a otros. Necesitamos que la gente sea su mejor versión.”

“Cuanto más podamos hacer que la gente sea positiva e invierta en sí misma, se convierten en grandes contribuyentes a la sociedad. Al ayudar a otros, en realidad te ayudas a ti mismo y ayudas a la comunidad.”

“Si ayudas aunque sea a una sola persona, te sentirás mejor. Eso es lo que hago todo el día. Reviso mi grupo de Facebook, ADP Yoga, y dejo comentarios, aliento, apoyo, incluso hago coaching privado con personas que están en un lugar oscuro.”

Salud física y mental

“Deseo que alguien me hubiera enseñado esto en la universidad. Estudié ingeniería, matemáticas y ciencias, fui a MIT, pero nunca aprendí sobre invertir en mi salud física y mental. Esto son los bloques básicos de la vida.”

“Es importante que los líderes, como alcaldes o presidentes, den el ejemplo en salud y fitness. Mis hijos no hacen lo que les digo, hacen lo que hago.”

Programas y entrenamientos DDP Yoga

“Desarrollé ‘Bed Flex’ para gente que no puede levantarse de la cama, eliminando excusas. Desde ahí, siguen con ejercicios en silla y luego ejercicios avanzados hasta ‘Psycho Extreme’.”

“Mi app no son solo entrenamientos, es un estilo de vida. Publico cada lunes ‘Motivational Monday’, cada martes un nuevo entrenamiento, cada miércoles una nueva receta. Estoy comprometido con comer comida real, no comida modificada genéticamente.”

“He ayudado a mucha gente con PTSD y personas atrapadas en casa durante la pandemia. La socialización y el movimiento son esenciales para nuestra salud física y mental.”