Miyu Yamashita debutará en RevPro con duelo frente a Kanji

El pasado mes supimos que Miyu Yamashita disputaría el 30 de noviembre su primer combate en PROGRESS Wrestling. Y ahora, como si RevPro no quisiera quedarse atrás, esta promotora también la programa para uno de sus shows, en una fecha previa, y con rival ya definida.
Yamashita se medirá a Kanji en la siguiente visita de RevPro a Coventry, el 23 de noviembre, al amparo del HMV Empire. Un estreno por todo lo alto ante la mejor luchadora hoy día en el panorama británico, quien parece acabará buscando el Campeonato Británico Femenil Indiscutible que porta Mercedes Moné. Pero antes, tiene en agenda sin duda uno de los mayores retos de su carrera hasta ahora, frente a toda una ex Campeona Princess of Princess de TJPW y otrora Campeona EVE. «Banger» asegurado, que dicen los modernos.
MIYU YAMASHITA VS KANJI
Sunday November 23rd
HMV Empire, Coventry
MIYU YAMASHITA VS KANJI
🎟️https://t.co/TMySWANGqO pic.twitter.com/1T9Pa0GBPm
Esta semana, Kanji se encuentra en México, donde ya ha debutado con el CMLL compitiendo en las más recientes funciones celebradas por la empresa, y hoy será parte del Grand Prix de Amazonas.
Por el momento, Miyu Yamashita vs. Kanji es el único combate que conforma el cartel de dicho Live In Coventry.
► Próxima parada: Lyon
RevPro no para, y el domingo presentará nuevo show, desde Lyon. Les recuerdo su cartel.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Jay Joshua
- Michael Oku vs. Alan Angels
- Kuro vs. Leon Cage
- Nina Samuels vs. JGU
- Nino Bryant vs. Kyle Hoxton
- CPF (Joe Lando y Danny Black) vs. Big Sabri J y Vini Wells
- Trent Seven vs. Luke Jacobs
