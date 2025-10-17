WWE SMACKDOWN 17 DE OCTUBRE 2025 .— Jacob Fatu regreso a SmackDown el pasado 26 de septiembre, interrumpiendo abruptamente a Drew McIntyre y dejándolo tendido en el ring tras un furioso ataque. Desde entonces, las hostilidades se han multiplicado dentro y fuera del cuadrilátero. En el episodio celebrado en Perth el 10 de octubre, Fatu declaró su intención de desafiar a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE, provocando la inmediata aparición de McIntyre y un nuevo altercado entre ambos. El gerente general Nick Aldis no tardó en intervenir, oficializando el combate para esta semana. La rivalidad promete escalar aún, pues es clave en la escena estelar de SmackDown. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el SAP Center, en San José, California.

Además, estarán presentes Superestrellas como Cody Rhodes, Randy Orton, Tiffany Stratton, Jade Cargill y Sami Zayn, y además de que veremos las secuelas de Crown Jewel, iniciará el camino hacia Saturday Night’s Main Event y Survivor Series.

WWE SmackDown 17 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro