Gran regreso de Ilja Dragunov se corona Campeón de Estados Unidos

WWE SmackDown 17 octubre 2025 004 Ilja Dragunov, NUEVO Campeón de los Estados Unidos WWE

En un gran regreso tras meses de ausencia, Ilja Dragunov derrotó a Sami Zayn para coronarse como el nuevo Campeón de Estados Unidos. Lo que comenzó como un reto abierto terminó convirtiéndose en una batalla campal, con apariciones de Rey Fenix, Solo Sikoa y The Wyatt Sicks.

La lucha inició con respeto mutuo entre Zayn y Dragunov, quienes intercambiaron golpes y suplexes en una demostración de técnica y resistencia. Ilja dominó gran parte del combate, castigando con chops, german suplexes y sentones, mientras Zayn respondía con su característico Blue Thunder Bomb y el Michinoku Driver. Cada cuenta cercana aumentaba la tensión del público, que coreaba el nombre de ambos competidores.

WWE SmackDown 17 octubre 2025 Ilja Dragunov
Ilja Dragunov

► Momentos claves del Ilja Dragunov vs Sami Zayn

El combate se definió tras la distracción causada por Solo Sikoa, que permitió a Ilja Dragunov aprovechar la oportunidad con su Torpedo Moscow y proclamarse nuevo campeón. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por la irrupción de MFT, quienes atacaron brutalmente tanto al nuevo monarca como a Sami Zayn.

Rey Fenix intentó intervenir en defensa de ambos, pero fue superado en número. Solo Sikoa tomó el micrófono y advirtió que “MFT manda en SmackDown” antes de que las luces se apagaran y Bo Dallas apareciera en pantalla para retar a la facción. The Wyatt Sicks emergieron en el ring para encarar a MFT, cerrando el segmento con una tensa confrontación.

WWE SmackDown 17 octubre 2025 003 Charles Robinson Ilja Dragunov Sami Zayn
Charles Robinson Ilja Dragunov Sami Zayn

► ¿Qué pasará ahora?

La coronación de Ilja Dragunov abre una nueva era, pero su futuro luce incierto ante el caos que dejó MFT. Sami Zayn podría buscar una revancha tras la interferencia de Solo Sikoa, mientras Rey Fenix parece alinearse junto a ellos frente a una amenaza mayor. The Wyatt Sicks, con Bo Dallas al frente, resurgen para desafiar a MFT, preparando el terreno para una guerra total por el control de SmackDown.

LA LUCHA SIGUE...
