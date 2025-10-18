Drew McIntyre se lleva la victoria ante Cody Rhodes pero no el Campeonato WWE

En un combate por el Campeonato de WWE, Cody Rhodes se enfrentó a Drew McIntyre en un duelo lleno de fuerza, ataques devastadores y momentos de alto riesgo. Aunque McIntyre logró la victoria por descalificación, Rhodes mantiene el título, dejando claro que la contienda sigue abierta y la tensión en el ring no se ha resuelto.

El combate comenzó con Drew sorprendiendo a Rhodes con un belly-to-suplex, mientras Cody respondía con puñetazos, ataques sorpresivos y un Drop Punch Down. Ambos intercambiaron codazos, chops y maniobras de alto impacto, incluyendo un Future Shock DDT y un suicide dive que terminó con Rhodes usando el campeonato como arma para detener al escocés, elevando la intensidad del enfrentamiento.

► Momentos claves de la lucha entre Cody Rhodes y Drew McIntyre

El final se definió cuando Cody fue descalificado al usar el campeonato como arma. Rhodes, iracundo, limpió la mesa de comentaristas y llevó a McIntyre hacia ella, listo para un Cross Rhodes, pero oficiales intervinieron.

Ignorando a los guardias, Cody ejecutó un tope sobre McIntyre y los escoltas, manteniendo la presión mientras Drew era retirado hacia backstage. A pesar de la victoria en la contienda, Cody sigue siendo el Campeón de WWE, dejando la rivalidad abierta.

► ¿Qué pasará ahora?

La descalificación no resolvió la disputa por el título, por lo que Cody Rhodes seguirá siendo el campeón, mientras Drew McIntyre buscará una revancha que pueda decidir al verdadero vencedor.