WWE RAW 30 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 30 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2) Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***) Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 30 de marzo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.

Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS, STREET FIGHT: Jey Uso y Jimmy Uso (c) vs. Austin Theory y Logan Paul.

Jey Uso y Jimmy Uso (c) vs. Austin Theory y Logan Paul. Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.

Presencia de Brock Lesnar, CM Punk y Roman Reigns.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 30 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Madison Square Garden, New York City, New York.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción Prob. Análisis Street Fight por el Campeonato Mundial de Parejas

The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul) The Usos Retienen 55% Los Usos están en su noveno reinado y WWE los protege como leyendas. La Street Fight favorece su estilo. Theory y Paul quedarán fuertes en derrota; posible interferencia de Paul Heyman. Campeonato Femenil de Parejas WWE

The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria Bayley & Valkyria Ganan 60% WWE quiere darle a Bayley un momento en WrestleMania 42. Valkyria es la futura estrella que necesita el rubo. Las campeonas pueden perder aquí para una revancha en el PPV. Campeonato Intercontinental WWE

Penta (c) vs. ???? Penta Retiene 98% El Desafío Abierto suele ser una victoria para el campeón. Posible oponente: un luchador de NXT o un retador sorpresa que quede bien en derrota. Penta necesita momentum para WrestleMania 42. Raquel Rodríguez vs. IYO Sky Raquel Rodríguez Gana 70% Rodríguez está siendo empujada como contendiente al título mundial. IYO Sky es una veterana que puede absorber la derrota sin daño. Roman Reigns y CM Punk bajo el mismo techo Caos Físico 95% Ambos están anunciados y la tensión es insostenible. Habrá confrontación verbal que explotará en violencia física. Seguridad intervendrá. Brock Lesnar Ataque / Promo 85% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a algún jobber o atacará a Femi si aparece. El mensaje será claro: la bestia está viva y lista para WrestleMania 42. Posible F-5 a través de una mesa de comentaristas. * RAW rumbo a WrestleMania 42 | Madison Square Garden, New York City