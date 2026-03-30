WWE RAW 30 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 30 de marzo 2026 | Irresistible Forces vs. Bayley y Lyra Valkyria

Este lunes 30 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2)
  2. Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***)
  3. Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2)
  4. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 30 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 30 de marzo 2026 | Irresistible Forces vs. Bayley y Lyra Valkyria
WWE Raw 30 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS, STREET FIGHT: Jey Uso y Jimmy Uso (c) vs. Austin Theory y Logan Paul.
  • Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.
  • Presencia de Brock Lesnar, CM Punk y Roman Reigns.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 30 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Madison Square Garden, New York City, New York.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (17 mar.) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (17 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (17 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (17 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (17 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (17 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (17 mar.) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Predicción Prob. Análisis
Street Fight por el Campeonato Mundial de Parejas
The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul)		 The Usos Retienen 55% Los Usos están en su noveno reinado y WWE los protege como leyendas. La Street Fight favorece su estilo. Theory y Paul quedarán fuertes en derrota; posible interferencia de Paul Heyman.
Campeonato Femenil de Parejas WWE
The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria		 Bayley & Valkyria Ganan 60% WWE quiere darle a Bayley un momento en WrestleMania 42. Valkyria es la futura estrella que necesita el rubo. Las campeonas pueden perder aquí para una revancha en el PPV.
Campeonato Intercontinental WWE
Penta (c) vs. ????		 Penta Retiene 98% El Desafío Abierto suele ser una victoria para el campeón. Posible oponente: un luchador de NXT o un retador sorpresa que quede bien en derrota. Penta necesita momentum para WrestleMania 42.
Raquel Rodríguez vs. IYO Sky Raquel Rodríguez Gana 70% Rodríguez está siendo empujada como contendiente al título mundial. IYO Sky es una veterana que puede absorber la derrota sin daño.
Roman Reigns y CM Punk bajo el mismo techo Caos Físico 95% Ambos están anunciados y la tensión es insostenible. Habrá confrontación verbal que explotará en violencia física. Seguridad intervendrá.
Brock Lesnar Ataque / Promo 85% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a algún jobber o atacará a Femi si aparece. El mensaje será claro: la bestia está viva y lista para WrestleMania 42. Posible F-5 a través de una mesa de comentaristas.
* RAW rumbo a WrestleMania 42 | Madison Square Garden, New York City
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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