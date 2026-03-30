WWE RAW 30 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 30 de marzo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Madison Square Garden, en New York City, New York, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2)
- Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***)
- Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)
► Momentos clave:
- The Usos enfrentándose a Austin Theory y Logan Paul. La lucha tenía ritmo constante, pero el punto decisivo no llegó con una trampa, cuando Logan Paul se disponía a utilizar una manopla LA Knight salió al ring impidiendo tal acción, le dio la manopla a Jey Uso quien golpeó a Austin Theory y se produjo la descalificación.
- El combate entre Je’Von Evans y Grayson Waller, no fue un largo. Evans capitalizó su oportunidad para llevarse la victoria con su OG Cutter.
- Asuka y Kairi Sane castigaron sobre la mesa de comentarios a Bayley lo que aprovecho Lyra Valkyria para lanzarse por entre las cuerdas con patadas doble sobre sus rivales, acto seguido subió a Sane al ring y le aplicó su movida final para llevarse el triunfo.
- Penta defendió el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio. El combate fue muy dinámico, con Dominik encontrando varias oportunidades para sorprender, pero Finn Balor apareció en la rampa lo que distrajo Dominik y permitió a Penta llevarse la victoria.
► Cartelera WWE RAW 30 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS, STREET FIGHT: Jey Uso y Jimmy Uso (c) vs. Austin Theory y Logan Paul.
- Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez.
- Presencia de Brock Lesnar, CM Punk y Roman Reigns.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 30 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Madison Square Garden, New York City, New York.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (17 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (17 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (17 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (17 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (17 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (17 mar.)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.