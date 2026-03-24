Bayley y Lyra Valkyria vencen a The Kabuki Warriors y retan a Nia Jax y Lash Legends

por

Bayley y Lyra Valkyria siguen su camino para convertirse en Campeonas de Parejas y lograron dejar en el camino a Asuka y Kairi Sane, y ahora tienen en la mira a Lash Legend y Nia Jax.

El encuentro comenzó con ventaja para las Kabuki Warriors, quienes aprovecharon una distracción inicial para tomar el control. Asuka sorprendió a Bayley y, junto a Kairi, mantuvieron el dominio con relevos rápidos y castigo constante dentro del ring.

Durante varios minutos, Bayley fue aislada por las japonesas, quienes no dudaron en recurrir a artimañas para mantener la ventaja. Kairi incluso aplicó una Tarantula y conectó un diving forearm que puso en aprietos a “The Role Model”.

La situación cambió cuando Bayley logró dar el relevo a Lyra Valkyria, quien entró con gran energía y tomó el control con una ofensiva contundente, incluyendo una sit-out powerbomb que casi define el combate.

La acción también se trasladó a ringside, donde Bayley aplicó un Bayley-to-Belly sobre Asuka contra la mesa de comentaristas, elevando la intensidad del enfrentamiento.

► Momentos Clave

En los momentos finales, Lyra Valkyria logró tomar el control dentro del ring tras sorprender a Kairi Sane y le conectó un Nightwing para llevarse la victoria y posicionarse en lo más arriba de la división de equipos.

► ¿Qué pasará ahora?

Este triunfo permite a Bayley y Lyra Valkyria ganar impulso dentro de la división en parejas, perfilándose como serias contendientes, pues al final del combate retaron a Nia Jax y Lash Legend para la siguiente semana.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos