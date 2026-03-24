Bayley y Lyra Valkyria vencen a The Kabuki Warriors y retan a Nia Jax y Lash Legends

Bayley y Lyra Valkyria siguen su camino para convertirse en Campeonas de Parejas y lograron dejar en el camino a Asuka y Kairi Sane, y ahora tienen en la mira a Lash Legend y Nia Jax.

El encuentro comenzó con ventaja para las Kabuki Warriors, quienes aprovecharon una distracción inicial para tomar el control. Asuka sorprendió a Bayley y, junto a Kairi, mantuvieron el dominio con relevos rápidos y castigo constante dentro del ring.

Durante varios minutos, Bayley fue aislada por las japonesas, quienes no dudaron en recurrir a artimañas para mantener la ventaja. Kairi incluso aplicó una Tarantula y conectó un diving forearm que puso en aprietos a “The Role Model”.

La situación cambió cuando Bayley logró dar el relevo a Lyra Valkyria, quien entró con gran energía y tomó el control con una ofensiva contundente, incluyendo una sit-out powerbomb que casi define el combate.

La acción también se trasladó a ringside, donde Bayley aplicó un Bayley-to-Belly sobre Asuka contra la mesa de comentaristas, elevando la intensidad del enfrentamiento.

► Momentos Clave

En los momentos finales, Lyra Valkyria logró tomar el control dentro del ring tras sorprender a Kairi Sane y le conectó un Nightwing para llevarse la victoria y posicionarse en lo más arriba de la división de equipos.

► ¿Qué pasará ahora?

Este triunfo permite a Bayley y Lyra Valkyria ganar impulso dentro de la división en parejas, perfilándose como serias contendientes, pues al final del combate retaron a Nia Jax y Lash Legend para la siguiente semana.