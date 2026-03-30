John Cena será el anfitrión de WrestleMania 42

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera como luchador en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más; sin embargo, no descartó seguir ligado a la WWE en cierto modo.

► John Cena y su primer WrestleMania post retiro

Este lunes, John Cena anunció en un video publicado en su cuenta de X que participará en WrestleMania 42 el próximo 18 y 19 de abril, dejando claro que será el presentador del evento. Cena dio la noticia con su habitual estilo enigmático, haciendo referencia tanto a su «vida de retirado» como al camino hacia WrestleMania, antes de dar la noticia a sus fanáticos.

«Ah, la vida de retirado bajo el sol… Es broma, fíjense en el fondo. También estoy de gira, lo cual es irónico porque hay un camino hacia WrestleMania en marcha, y Hollywood está muy cerca de Las Vegas».

“Corre el rumor por aquí de que WrestleMania necesita un presentador, y bueno, ya estoy en camino… así que nos vemos en WrestleMania”.

Ahora, con este rol en WrestleMania confirmado, parece que la transición de Cena a su siguiente etapa ya está en marcha, y veremos cómo le irá en el evneto. Ser el anfitrión de WrestleMania mantiene a Cena como uno de los nombres más importantes vinculados al evento, a la vez que es un indicativo de que la WWE buscará impulsar aún más la venta de boletos con su presencia.

Esta será la primera aparición de John Cena en las pantallas de la WWE desde que se retiró en diciembre del año pasado.