Je’Von Evans vence a Grayson Waller en un mano a mano

Después de que los integrantes de New Day intentaran reclutar a Je’Von Evans y fracarsan, el joven luchador enfrentó en un mano a mano aGrayson Waller.

Con Kofi Kingston en ringside, la expectativa aumentó por una posible intervención, aunque el desarrollo tomó un rumbo distinto al esperado.

El combate comenzó con forcejeos hasta que Waller logró tomar ventaja inicial, derribando a su rival y castigándolo con patadas. Sin embargo, Evans respondió rápidamente haciendo uso de su agilidad para cambiar el rumbo de la lucha.

Je’Von expulsó a Waller del ring y lo castigó con un suicide dive, seguido de un diving crossbody de regreso en el cuadrilátero que estuvo cerca de darle la victoria.

Waller logró recuperarse y, tras distraer a la referee, buscó que Kingston interviniera, pero el ghanés se negó, dejando claro que no participaría en el ataque.

La tensión aumentó cuando Waller confrontó a Kingston por no ayudarlo, lo que permitió a Evans retomar el control con otro ataque aéreo hacia el exterior del ring.

El combate continuó con intercambios intensos, incluyendo un cannonball de Evans desde la barrera del público, demostrando su capacidad para dominar tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

A pesar de ello, Waller logró recuperar terreno y castigó a su rival en el esquinero, manteniendo el control durante varios momentos del encuentro.

► Momento clave

La recta final del combate fue especialmente intensa, con ambos luchadores intercambiando ataques sin dar tregua. Evans conectó una superkick, seguida de un diving clothesline y un springboard enzuigiri que dejó a Waller al borde de la derrota.

Tras un intercambio más, Evans sorprendió con un german suplex y evitó el intento de respuesta de Waller con rodillazos consecutivos.

Finalmente, Je’Von selló su victoria tras aplicar un Frankesteiner desde el esquinero y rematar con un contundente OG Cutter para el conteo de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Evans suma un triunfo importante que refuerza su crecimiento dentro de WWE. Pero además las cosas quedan bastante raras entre Kofi y Grayson que tuvieron diferencias en el ring.