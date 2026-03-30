¿Se está sobredimensionando la audiencia vía Streaming?

Aunque muchos de los programas semanales más populares de lucha libre se han trasladado a plataformas de streaming, siendo el caso más notorio el de Monday Night RAW que migró totalmente a Netflix, los índices de audiencia de la televisión abierta siguen siendo un indicador clave del éxito de una promoción, siendo aplicable a programas como SmackDown, NXT, AEW Dynamite y otros. Sin embargo, la metodología de medición de audiencias de Nielsen ha sufrido varios ajustes, mismos que han resultado en un aumento de los índices de audiencia para varios programas.

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Preciamente, tras una reciente revisión de su metodología de recopilación de datos para incluir las cifras de streaming, Nielsen ha admitido haber subestimado la audiencia televisiva en sus informes, al tiempo que sobreestimaba las cifras de streaming.

Al respecto, la reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, basándose en información de The Wall Street Journal que publicó la noticia el 27 de marzo, menciona que la nueva metodología de Nielsen ha subestimado la audiencia televisiva tradicional en un 15% y ha sobreestimado las estadísticas de streaming en un margen no revelado. Esta enorme discrepancia ha causado revuelo en las industrias de la radiodifusión y la publicidad, que dependen en gran medida de estos ratings para planificar anuncios en televisión y plataformas de streaming.

Algunas fuentes afirman que Nielsen era consciente de sus imprecisiones metodológicas hace apenas unas semanas, cuando una combinación de nuevos datos y eventos televisivos como la Super Bowl y los Juegos Olímpicos provocó que las cifras de televisión superaran a las de streaming. Según el informe, YouTube y Netflix reaccionaron con alarma tras la publicación del informe, y Nielsen retrasó la publicación de sus hallazgos para proporcionar datos adicionales a otros clientes con problemas.

«Nielsen se vio obligada a reevaluar sus prácticas tras el artículo de The Wall Street Journal. Si bien Nielsen no modificará su metodología antes del informe de febrero, su análisis mensual del uso de la televisión, para eliminar gradualmente su metodología anterior y proteger las cifras de streaming, el gigante de las mediciones comenzará a integrar datos DASH, es decir, datos recopilados de dispositivos de streaming con capacidad de video, como teléfonos inteligentes y tabletas. Varias figuras destacadas en el sector de la radiodifusión y el streaming han criticado duramente el comportamiento reciente de Nielsen, y la propia empresa admitió su error en sus planes de, una vez más, reformar su sistema.»

Si bien los recientes ajustes de Nielsen produjeron un aumento temporal en la audiencia de varios programas de lucha libre que se transmiten en televisión, Wrestlenomics indica que los programas largos (como NXT, SmackDown o AEW) se vieron inicialmente perjudicados. Sin embargo, habrá que esperar los números que mostrarán los informes siguientes, para saber si habrán o no más ajustes, que algunos podrían considerarlo (todavía) como algo «artificial».