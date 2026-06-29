Este lunes 29 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Jim Whelan Boardwalk Hall, en Atlantic City, New Jersey, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (* 1/2)
- Ethan Page venció a Dragon Lee (** 1/2)
- LA Knight venció a Jimmy Uso (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (**)
► Momentos clave:
- Bayley entró al ring, aunque fue sacada del mismo por Brie Bella, que remató saliendo con un rodillazo volador. Lyra Valkyria conectó un Fisherman Buster a Paige, y cuando iba por el segundo, Paige le aplicó su remate de la nada para llevarse el triunfo.
- De regreso al ring, Dragon Lee conectó un Hidden Blade, pero cuando estaba por terminar a Ethan Page, este le conectó un golpe bajo con la cabeza y, acto seguido, aplicó su remate para llevarse la victoria.
- Solo Sikoa apareció para distraerlo. Sin embargo, aunque Knight cayó, fue Sikoa quien subió a las cuerdas para golpear con el Samoan Spike a Uso. Knight aprovechó la confusión, ejecutó su remate y se llevó la victoria.
- Bron Breakker persiguió a Seth Rollins hasta el graderío mientras su compañero era terminado por Montez Ford con el From the Heavens, que selló la victoria.
► Cartelera WWE RAW 29 de junio de 2026
- Chad Gable vs. JD McDonagh.
- Roman Reigns regresa tras la derrota de Jey Uso en la final del King of the Ring.
- Consecuencias de Night of Champions con Liv Morgan, Iyo Sky y más.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 29 de junio de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Jim Whelan Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey
Región / Ciudad / País
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
4:00 PM
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
5:00 PM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
4:00 PM
Netflix
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador
5:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile
6:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
7:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
6:00 PM ET
Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT)
5:00 PM CT
Netflix
Estados Unidos — Denver (MT)
4:00 PM MT
Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
3:00 PM PT
Netflix
Canadá — Toronto / Montreal
6:00 PM ET
Netflix
Reino Unido — Londres (BST)
11:00 PM
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
12:00 AM (martes)
Netflix
India (Nueva Delhi)
3:30 AM (martes)
Netflix
Japón (Tokio)
6:00 AM (martes)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
7:00 AM (martes)
Netflix