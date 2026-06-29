WWE RAW 29 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE RAW 29 de junio 2026.

Este lunes 29 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Jim Whelan Boardwalk Hall, en Atlantic City, New Jersey, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (* 1/2)
  2. Ethan Page venció a Dragon Lee (** 1/2)
  3. LA Knight venció a Jimmy Uso (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (**)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 29 de junio de 2026

Cobertura y resultados WWE RAW 29 de junio 2026.
WWE RAW 29 de junio 2026.
  • Chad Gable vs. JD McDonagh.
  • Roman Reigns regresa tras la derrota de Jey Uso en la final del King of the Ring.
  • Consecuencias de Night of Champions con Liv Morgan, Iyo Sky y más.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Jim Whelan Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey

Región / Ciudad / País
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
4:00 PM
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
5:00 PM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
4:00 PM
Netflix
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador
5:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile
6:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
7:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
6:00 PM ET
Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT)
5:00 PM CT
Netflix
Estados Unidos — Denver (MT)
4:00 PM MT
Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
3:00 PM PT
Netflix
Canadá — Toronto / Montreal
6:00 PM ET
Netflix
Reino Unido — Londres (BST)
11:00 PM
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
12:00 AM (martes)
Netflix
India (Nueva Delhi)
3:30 AM (martes)
Netflix
Japón (Tokio)
6:00 AM (martes)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
7:00 AM (martes)
Netflix

 

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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