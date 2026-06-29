Este lunes 29 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Jim Whelan Boardwalk Hall, en Atlantic City, New Jersey, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (* 1/2) Ethan Page venció a Dragon Lee (** 1/2) LA Knight venció a Jimmy Uso (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (**)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 29 de junio de 2026

Chad Gable vs. JD McDonagh.

Roman Reigns regresa tras la derrota de Jey Uso en la final del King of the Ring.

Consecuencias de Night of Champions con Liv Morgan, Iyo Sky y más.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026.

Horario de referencia: 16:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Jim Whelan Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey