LA Knight vence a Jimmy Uso con ayuda de Solo Sikoa

Una lucha en cuyo desarrollo hubo golpes, golpes y más golpes. LA Knight es enormemente carismático, pocos tienen tanto carisma como él en esta generación, pero como luchador es harto limitado.

► Momentos clave

Y Jimmy Uso tampoco es tan bueno, pues la mayor parte de su carrera ha sido luchador de parejas. Y por alguna razón se ha vuelto más lento.

Antes del corte comercial, Uso lanzó a LA Knight contra la barrera de protección. Minutos antes, el arma había sido la mesa de comentaristas.

Al regreso, Uso aplicó un suplex en la ceja del ring. Knight respondió con derechazos al rostro al ritmo del “Yeah” de los fans. Poco después llegó una barrida rusa. Knight intentó sin éxito un costalazo, error que Uso aprovechó para llevárselo en Samoan Drop.

Un segundo Samoan Drop no tuvo éxito. Knight aplicó un powerslam, y posteriormente su codazo, que solo alcanzó para dos segundos.

Tras una patada lateral, Uso subió a las alturas. Knight corrió para bajarlo con un superplex, pero apareció Solo Sikoa para distraerlo. Sin embargo, aunque Knight cayó, fue Sikoa quien subió a las cuerdas para golpear con el Samoan Spike a Uso.

Knight aprovechó la confusión, ejecutó su remate y se llevó la victoria.

GANADOR: LA Knight, con Blunt Force Trauma.

Calificación: ★★