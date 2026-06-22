Ethan Page derrota a Dragon Lee con un golpe bajo de por medio

Dragon Lee fue enviado por Rey Mysterio para darle una lección a Ethan Page por burlarse de la cultura de las máscaras. El mexicano llegó con ganas de cumplir la encomienda, y apenas un minuto después ya se había lanzado con un vuelo suicida sobre el canadiense. Sin embargo, no pudo mantener el ritmo mucho tiempo, y para el corte comercial ya estaba siendo dominado.

► Momentos clave

Al regresar, Dragon Lee se recuperó, y tras un rodillazo, casi se lleva la victoria con un Tornado DDT. El enmascarado embistió a Page, quien lo recibió con la bota en pleno rostro.

Page quedó entrampado en las cuerdas, lo que Dragon Lee aprovechó para impactarle un doble pisotón. Page salió del ring, desde donde pudo interceptar un tope suicida. En la ceja del ring, Dragon Lee impactó un rodillazo, se lanzó en corbata sobre Page y volvió brevemente al encordado para proyectarse de nuevo con otro tope suicida.

De regreso al ring, Dragon Lee conectó un Hidden Blade, pero cuando estaba por terminar a Page, este le conectó un golpe bajo con la cabeza y, acto seguido, aplicó su remate para llevarse la victoria.

GANADOR: Ethan Page, con Fisherman Buster.

Calificación: ★★½