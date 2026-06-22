The Street Profits destronan a The Vision con ayuda de Seth Rollins y Joe Hendry

Montez Ford y Angelo Dawkins, The Street Profits, lograron arrebatarle el Campeonato Mundiale de Parejas a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory), gracias a la inesperada intervención de Seth Rollins.

► Momentos clave

Logan Paul, por estar lesionado, no puede defender el título, pero fue puesto en juego con la Regla Freebird por Bron Breakker, acompañado de Austin Theory. De cualquier forma, Paul estuvo en la esquina de The Vision.

Apenas sonó la campana, Breakker y Theory se lanzaron sobre sus rivales, dándoles una golpiza. Esto les permitió mantener dominado a Montez Ford, a quien castigaron por turnos a voluntad. Después de un buen rato, Ford pudo relevar con Dawkins, quien entró aplicándole Flapjack a Theory para luego impactarle un lariat. Subió a sus hombros a Theory para que Ford le aplicara un Super Blockbuster.

Logan Paul ayudó a romper la cuenta poniendo el brazo de Theory en las cuerdas, así que el réferi lo expulsó de la zona de ring. Los Profits quisieron repetir el castigo a Theory, pero esta vez Breakker llegó al auxilio. Breakker se llevó a Dawkins junto a la mesa de comentaristas, y desde la ceja del ring se lanzó para impactarle un lazo al cuello. Nuevamente los rudos dominaron, pero esta vez a Dawkins. Breakker le aplicó un par de súplex alemanes. Theory entró para ponerle súplex verticales.

Durante este rato donde estuvieron castigando a Dawkins, los fans corearon tanto el nombre de Seth Rollins como el de CM Punk. Cuando ya había cánticos de «Boring», Dawkins logró el relevo, así que Montez Ford entró con lariats para los campeones. Ford recibió un súplex alemán con lazo, combinación de Breakker y Theory. Ford recibió con la rodilla un Spear, pero no pudo evitar un powerslam. Theory subió a sus hombros a Ford. Breakker se lanzó con Bulldog desde las alturas. Dawkins alcanzó a romper la cuenta de tres.

Los fans cada vez estaban más callados, pero notaron el regreso de Logan Paul con una manopla de acero. En eso, Joe Hendry apareció para perseguirlo. Ambos salieron de escena en cosa de diez segundos. Entonces sonó la música de Seth Rollins. Éste noqueó a Theory con la manopla. Bron Breakker persiguió a Rollins hasta el graderío mientras su compañero era terminado por Montez Ford con el From the Heavens, que selló la victoria y los títulos para The Street Profits.

Calificación: ★★