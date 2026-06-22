Místico y Máscara Dorada enfrentan a House of Torture en la Arena Puebla

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CMLL Arena Puebla 22 de junio 2026

CMLL · Lunes Clásico

Arena Puebla

Puebla  ·  Lunes 22 de junio de 2026  ·  8:00 p.m.

Los ecos de FantasticaMania México llegan también al Templo del Dolor. Regresa el Rey de Plata y Oro para enfrentar al mismo House of Torture que retó sin éxito a los Hermanos Chávez por el título de parejas, mientras Unbound Co. vuelve a poner a prueba al CMLL en un evento especial de relevos australianos.

CMLL Arena Puebla 22 de junio 2026
CMLL Arena Puebla 22 de junio 2026

Lucha estelar · CMLL vs House of Torture · Regresa el Rey de Plata y Oro

VS

House of Torture

SANADA
Dick Togo

El Templo del Dolor recibe a El Sky Team en plena forma. Místico y Máscara Dorada regresan a la cartelera tras la exitosa semana de FantasticaMania México, donde Místico participó en la despedida de Tiger Mask. Sus rivales no son cualquier cosa: SANADA y Dick Togo, House of Torture, retaron sin éxito a los Hermanos Chávez por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL en la Arena México hace apenas tres días. La facción japonesa busca revancha de su mala racha mexicana, y Puebla es el siguiente escenario para intentarlo.

Relevos increíbles

Técnicos

Templario
Okumura

VS

Templario repite actividad tras su victoria en relevos de la noche del estelar de FantasticaMania, esta vez junto a Okumura. Enfrente, El Phantasmo, que viene de imponerse a Bárbaro Cavernario el viernes, se asocia con Xelhua en una combinación inusual entre el carisma extravagante del canadiense y el estilo más mexicano de Xelhua.

Evento especial · CMLL vs Unbound Co.

Unbound Co. sigue de gira por las arenas del Consejo. Titán, fiel a los colores de la facción de NJPW, vuelve a asociarse con Robbie X y Taiji Ishimori en busca de revancha, esta vez ante una tercia del CMLL de auténtico peso pesado: Soberano Jr., Black Tiger y Bárbaro Cavernario. Tres rudos del CMLL contra una facción que ya conoce la sensación de la derrota en suelo mexicano.

Tercera lucha de Amazonas

Tessa Blanchard, que viene de enfrentar, en la Copa Dinastías, a Lluvia, ahora se asocia precisamente con Lluvia y Skadi para enfrentar a Sanely, Hera y Olympia. Tercia técnica de altísimo nivel ante un trío rudo experimentado en el Templo del Dolor.

Eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 1

Arranca el torneo para encontrar a los nuevos Campeones de Parejas de la Arena Puebla, título que la propia plaza estrena en esta ocasión. Meyer y Tiger Boy abren la eliminatoria contra Sombra Diabólika y Sombra Diabólika Jr., en la primera de varias fases que definirán a los próximos monarcas de la plaza poblana.

Eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 2

Pareja 1

Asturiano
Makro

VS

La segunda fase de la eliminatoria enfrenta a Asturiano y Makro contra Prayer y Rey Apocalipsis. El ganador de esta fase avanzará junto al de la primera hacia la definición del nuevo Campeonato de Parejas de la Arena Puebla.

SuperLuchas · Lunes 22 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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