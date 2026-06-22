Místico y Máscara Dorada enfrentan a House of Torture en la Arena Puebla

Los ecos de FantasticaMania México llegan también al Templo del Dolor. Regresa el Rey de Plata y Oro para enfrentar al mismo House of Torture que retó sin éxito a los Hermanos Chávez por el título de parejas, mientras Unbound Co. vuelve a poner a prueba al CMLL en un evento especial de relevos australianos.
Lucha estelar · CMLL vs House of Torture · Regresa el Rey de Plata y Oro
El Templo del Dolor recibe a El Sky Team en plena forma. Místico y Máscara Dorada regresan a la cartelera tras la exitosa semana de FantasticaMania México, donde Místico participó en la despedida de Tiger Mask. Sus rivales no son cualquier cosa: SANADA y Dick Togo, House of Torture, retaron sin éxito a los Hermanos Chávez por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL en la Arena México hace apenas tres días. La facción japonesa busca revancha de su mala racha mexicana, y Puebla es el siguiente escenario para intentarlo.
Templario repite actividad tras su victoria en relevos de la noche del estelar de FantasticaMania, esta vez junto a Okumura. Enfrente, El Phantasmo, que viene de imponerse a Bárbaro Cavernario el viernes, se asocia con Xelhua en una combinación inusual entre el carisma extravagante del canadiense y el estilo más mexicano de Xelhua.
Unbound Co. sigue de gira por las arenas del Consejo. Titán, fiel a los colores de la facción de NJPW, vuelve a asociarse con Robbie X y Taiji Ishimori en busca de revancha, esta vez ante una tercia del CMLL de auténtico peso pesado: Soberano Jr., Black Tiger y Bárbaro Cavernario. Tres rudos del CMLL contra una facción que ya conoce la sensación de la derrota en suelo mexicano.
Tessa Blanchard, que viene de enfrentar, en la Copa Dinastías, a Lluvia, ahora se asocia precisamente con Lluvia y Skadi para enfrentar a Sanely, Hera y Olympia. Tercia técnica de altísimo nivel ante un trío rudo experimentado en el Templo del Dolor.
Eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 1
Arranca el torneo para encontrar a los nuevos Campeones de Parejas de la Arena Puebla, título que la propia plaza estrena en esta ocasión. Meyer y Tiger Boy abren la eliminatoria contra Sombra Diabólika y Sombra Diabólika Jr., en la primera de varias fases que definirán a los próximos monarcas de la plaza poblana.
Eliminatoria · Campeonato de Parejas Arena Puebla · Fase 2
La segunda fase de la eliminatoria enfrenta a Asturiano y Makro contra Prayer y Rey Apocalipsis. El ganador de esta fase avanzará junto al de la primera hacia la definición del nuevo Campeonato de Parejas de la Arena Puebla.
SuperLuchas · Lunes 22 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla
Por Apolo Valdés
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.