Místico y Máscara Dorada enfrentan a House of Torture en la Arena Puebla

El Templo del Dolor recibe a El Sky Team en plena forma. Místico y Máscara Dorada regresan a la cartelera tras la exitosa semana de FantasticaMania México, donde Místico participó en la despedida de Tiger Mask. Sus rivales no son cualquier cosa: SANADA y Dick Togo, House of Torture, retaron sin éxito a los Hermanos Chávez por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL en la Arena México hace apenas tres días. La facción japonesa busca revancha de su mala racha mexicana, y Puebla es el siguiente escenario para intentarlo.