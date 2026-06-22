“Los personajes duran”: Eric Bischoff ve futuro largo para Danhausen en WWE

Eric Bischoff tiene claro cuál será el futuro de Danhausen en WWE: una carrera larga.

En su podcast 83 Weeks, el exdirectivo de WCW no dudó en lanzar una predicción contundente sobre el personaje más excéntrico del roster.

“Podría ver a Danhausen en WWE los próximos 10 años. Fácilmente.”

La apuesta no es caprichosa. Bischoff, quien a lo largo de su carrera apostó repetidamente por luchadores de personaje fuerte sobre los puramente técnicos, argumentó que la permanencia en la industria tiene más que ver con la identidad que con las capacidades atléticas.

► “Los personajes duran”

El veterano construyó su caso sobre una premisa sencilla: quienes se apoyan únicamente en su trabajo entre las cuerdas tienen fecha de caducidad. Quienes dominan un personaje, no.

“Los personajes duran. Si tienes un gran personaje y sabes cómo ejecutarlo, siempre tienes un lugar.”

Bischoff reconoció que el gimmick de Danhausen no conecta con todo el mundo, y consideró que eso no importa. Para él, la masividad nunca fue el objetivo.

“Hay gente que lo entiende y gente que no. Está bien. No tienes que gustarle a todos para tener éxito.”

Lo que sí valoró es la capacidad de Danhausen para distinguirse en un roster saturado.

“Es diferente. Destaca. Es memorable. En este negocio, eso es una ventaja enorme.”

► De AEW a fenómeno WWE

El recorrido de Danhausen hasta esta posición no fue sencillo. Tras salir de AEW en febrero de 2026 —la empresa extendió su contrato pese a que él prefería dejarlo expirar, dado que llevaba meses sin planes creativos ni actividad televisiva—, debutó en WWE el 28 de febrero durante el Elimination Chamber emergiendo de un ataúd dentro de una caja misteriosa, en una presentación que generó más abucheos que aplausos en un inicio.

Sin embargo, la historia cambió rápidamente. Danhausen se convirtió en uno de los luchadores con más venta de mercancía en WWE, se presentó en WrestleMania 42 y protagonizó uno de los cruces deportivos más virales del año al vincularse a la racha ganadora de los New York Knicks en su camino al campeonato de la NBA, según reportó SEScoops.

La apuesta corporativa de WWE por el personaje también se ha materializado de forma concreta: la empresa registró recientemente una nueva marca comercial ligada al personaje, señal inequívoca de que la inversión tiene visión de largo plazo. Para Bischoff, todo esto encaja perfectamente con su argumento central: Danhausen ya resolvió la parte más difícil.