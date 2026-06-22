“Va a donde sea que le paguen”: Jim Cornette arremete contra Roman Reigns por el UFC Freedom 250

Jim Cornette no se guardó nada al opinar sobre la presencia de Roman Reigns en el UFC Freedom 250, el evento de artes marciales mixtas celebrado el 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D.C., con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

Reigns, actual Campeón Mundial Peso Completo WWE, asistió al evento junto a Paul “Triple H” Levesque, director de contenido de la empresa, y fue captado en pantalla durante la transmisión. Ambos representaron a TKO, corporación matriz de WWE y UFC. El luchador compartió su asistencia en redes sociales, lo que desató reacciones de distintos sectores de la comunidad.

► Cornette carga contra Reigns

En el episodio más reciente de su podcast Drive-Thru, publicado este viernes, el legendario mánager y promotor lanzó una crítica directa contra Reigns por su decisión de asistir.

“Va a Arabia Saudita. Va a la Casa Blanca. Va a donde sea que le paguen. Es solo un buscador de atención.”

Cornette argumentó que Reigns, dado su nivel de estrella, tenía la posibilidad de declinar la invitación, y que su presencia en el evento revela algo sobre su carácter.

“Es una estrella suficientemente grande como para haber dicho que por nada iba a la Casa Blanca. Así que ahora sabemos que es uno de ellos y de qué va. Aburrido y con valores cuestionables.”

La conversación en el podcast derivó también hacia el desempeño de Reigns como luchador en pantalla, a raíz de un reciente segmento del Bloodline en Raw. Cornette criticó que “tarda una eternidad en llegar al ring” y “una eternidad en hablar”, añadiendo que cuando por fin lo hace, tampoco avanza nada.