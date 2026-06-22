Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 29 de junio 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde The O2 ArenaLondres, Inglaterra, y entre otras cosas vimos a Brie Bella y Paige retener el Campeonato de Parejas WWE.

► En el episodio de WWE Raw del 22 de junio vimos:

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (* 1/2)
  2. Ethan Page venció a Dragon Lee (** 1/2)
  3. LA Knight venció a Jimmy Uso (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (**)

► Cartelera WWE Raw 29 de junio 2026

Logo WWE Raw

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Lunes 29 de junio de 2026
Hora (CDMX) 18:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey
Capacidad 17,770 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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