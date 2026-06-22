Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 29 de junio 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde The O2 Arena, Londres, Inglaterra, y entre otras cosas vimos a Brie Bella y Paige retener el Campeonato de Parejas WWE.
► En el episodio de WWE Raw del 22 de junio vimos:
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (* 1/2)
- Ethan Page venció a Dragon Lee (** 1/2)
- LA Knight venció a Jimmy Uso (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vencieron a The Vision (Bron Breakker y Austin Theory) (**)
- Bayley y Lyra Valkyria explotan tras perder ante Paige y Brie Bella
- Ethan Page derrota a Dragon Lee con un golpe bajo de por medio
- LA Knight vence a Jimmy Uso con ayuda de Solo Sikoa
- The Street Profits destronan a The Vision con ayuda de Seth Rollins y Joe Hendry
► Cartelera WWE Raw 29 de junio 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 29 de junio 2026 en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, New Jersey, (anteriormente llamado Historic Atlantic City Convention Hall), arena con capacidad para 14,770 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 29 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|18:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey
|Capacidad
|17,770 espectadores