MJF no sólo es uno de los mejores luchadores del mundo, también es uno de los mejores en el micrófono. Y obviamente se inspiró en muchas leyendas del pasado. Ahora sabemos que una de esas leyendas es ‘Rowdy’ Roddy Piper, pues el actual Campeón Mundial AEW reveló una de sus promos favoritas en toda la historia de la lucha es la famosa promo de la botella de cerveza.

Piper era conocido por ser un genio en el micrófono, y uno de sus promos más célebres llegó en NWA All-Star Wrestling, en Vancouver, en 1980. En ese segmento, Piper rompió una botella de cerveza llena y cerrada sobre su propia cabeza, con el fin de promover la lucha que tendría, junto a Rick Martel, contra los Sheepherders (la dupla neozelandeza que más tarde llegaría WWE como The Bushwhackers)

► «¿Cómo demonios explicas que hay alguien que rompe una botella de cerveza en su propia cabeza?»

Esto lo contó MJF en el podcast Shut Up and Wrestle con Brian Solomon, donde tocó el tema de la historia de la lucha libre. Ahí confirmó que esa promo es una de sus favoritas en toda la historia.

“Esto debe ser cosa de telepatía, porque estaba a punto de soltar que esa es una de mis promos favoritas en la historia del negocio… A la gente le encanta hablar de la lucha y decir ‘Ah, eso obviamente es falso’. Primero que nada, no hay nada falso en mí y no hay nada falso en lo que hago. Soy yo las 24 horas del día. Pero ve esto: ¿cómo demonios explicas que hay alguien que rompe una botella de cerveza en su propia cabeza, sangra profusamente de inmediato, y se queda ahí parado explicándole a su próximo rival que no hay nada que pueda hacer para detenerlo? Es un demente. ‘¿Cómo me vas a lastimar? A mí me gusta lastimarme a mí mismo’.

“Es una de las mejores promos en la historia de la lucha libre profesional. Y es el tipo de intensidad que siento que yo también saco a flote cuando me empujan a ello, ¿verdad? Estoy lejos de ser un hombre salvaje, pero me vuelvo muy feroz si me arrinconan y tratan de quitarme lo que es mío, que es mi Campeonato Mundial AEW”.

► Sobre las habilidades de Piper en el micrófono

No fue lo único que MJF dijo sobre el talento de Piper frente a la cámara, comparándolo con su propia capacidad:

“Solo hay un puñado de personas, en mi opinión, en la historia de la industria que son capaces de cautivarte únicamente cuando miran fijo a la cámara y hablan. Sé con certeza que yo soy una de ellas. También sé con certeza que Piper también lo era, y hasta el día de hoy me molesta que nunca fuera Campeón Mundial en la WWF en su momento. Entiendo por qué no lo fue; lo entiendo. Gracias, maldito Terry. Pero es una locura. Absolutamente una locura”.

La referencia de MJF a “Terry” es por Terry «Hulk Hogan» Bollea, pues en la mejor época de Piper en WWE, Hogan era el campeón inamovible.

Por cierto, no fue la única promo de botella que tuvo Roddy Piper, pues en diciembre de 1979 hizo lo mismo en Portland, para promover la lucha en jaula que tendría contra Buddy Rose.