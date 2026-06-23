AJPW: Resultados «Super Power Series 2026» Kento Miyahara logra su séptima defensa

Con cuatro campeonatos en juego, All Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Super Power Series 2026«.

► «Super Power Series 2026»

Dan Tamura doblega en una gran batalla a Seigo Tachibana y se corona como Campeón Mundial de Peso Jr. AJPW por primera vez en 2 años y 3 meses. Este es el comienzo de su segundo reinado.

En lucha por cuartetas, Ren Ayabe, Talos, Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo superaron a Jun Saito, Rei Saito, Ryuki Honda y Kuma Arashi. Tras el resultado, Sekimoto y Mashimo lanzaron su desafío a Saito Brothers.

En combates especial, Silas Mason expuso por 21 ocasión el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA, respondiendo al desafío que hizo Shotaro Ashino.

En batalla de parejas, Go Shiozaki y Yuma Anzai pasaron sobre Suwama y Yuma Aoyagi.

Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) de Dragon Gate, cayeron en su primera defensa del Campeonato de Parejas All Asia ante Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO, quienes devolvieron el título a AJPW luego de seis meses.

En el turno estelar, el actual Campeón de la Triple Corona de AJPW, Kento Miyahara, defendió su título contra el ganador del Champion Carnival 2026, Hideki Suzuki. Miyahara, que realizaba la séptima defensa de su séptimo reinado tuvo un duro desafío contra el veterano Suzuki, quien se brindó al máximo en su intento por apoderarse del máximo cetro de AJPW. Sin embargo, Miyahara puso fin al combate tras aplicar un letal Shutdown Suplex Hold, alzándose con la victoria y reteniendo así su cinturón de campeón.

Los resultados completos son:

AJPW «SUPER POWER SERIES 2026», 18.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,504 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Hokuto Omori, Yasutaka Yano, Masayuki Kono, Fuminori Abe y Yuya Aoki vencieron a Xyon, MUSASHI, Seiki Yoshioka, Shota Kofuji y Hyo Ogawa (7:22) con un Jackknife Hold de Yano sobre Kofuji.

2. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Dan Tamura venció a Seigo Tachibana (c) (21:24) con la Powerbomb – conquistando el título

3. Ren Ayabe, Talos, Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo vencieron a Jun Saito, Rei Saito, Ryuki Honda y Kuma Arashi (13:11) por detención arbitral (Mashimo venció a Jun con la Mudo).

4. NWA World Heavyweight Title: Silas Mason (c) venció a Shotaro Ashino (7:10) con un Scrap Buster.

5. Go Shiozaki y Yuma Anzai vencieron a Suwama y Yuma Aoyagi (16:28) con un Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Suwama.

6. All Asia Tag Team Title: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a ISHIN y Yoshiki Kato (c) (19:04) con un Firebird Splash de Aoyagi sobre Kato – conquistando el título.

7. Triple Crown: Kento Miyahara (c) venció a Hideki Suzuki (17:08) con un Shutdown Suplex Hold defendiendo el título.