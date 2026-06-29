► Brothers In Arms

[Countdown to Slammiversary]

Elayna Black derrotó a Indi Hartwell y Mara Sadé.

Traci Brooks anunció la introducción de un nuevo título: el Campeonato de Televisión Knockouts, que sólo se defenderá en iMPACT! 16 gladiadoras competirán por el oro en un torneo eliminatorio.

Mustafa Ali defendería el Campeonato Internacional en una Triple Amenaza, según Santino Marella.

Ricky Sosa derrotó a Eric Young.

Slammiversary abrió con Cody Deaner recordando la figura de Joe Doering y anunciando que el show estaría dedicado a él. RIP. Bonito homenaje.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, ULTIMATE X: Cedric Alexander (c) derrotó a Leon Slater, Frankie Kazarian, Mr. Elegance, Fabian Aichner, KC Navarro y Amazing Red para retener el título. Buen combate y buena manera de empezar la velada, aunque sus escasos 10 minutos supieran a poco. Hubo intento de innovar con los «spots» y secuencias que tributaron ediciones pasadas del Ultimate X (no las más locas, eso sí). Red, con sus 44 años, no desentonó, y estuvo en la secuencia final, batallando contra Slater por la presa mientras estaban colgados del cable. «The Youngest in Charge» la descolgó, pero al extender el brazo, Alexander fue pillo y se la quitó de la mano. TNA le dio la victoria, aunque mejor no ponerse puntillosos. Se supone que quien descuelga el cinturón gana, sin necesidad de tocar la lona con el premio. Para los dubitativos, pues he visto a algunos afimar lo contrario, una muestra precisamente protagonizada por Red en Bound For Glory 2009. ♠♠♠♠ Tras la lucha, Kazarian, despojándose de su rudeza momentáneamente, anunció que Red pasaría a formar parte del Salón de la Fama de TNA. Kazarian y Red se abrazaron entre cánticos de «You deserve it», ante la orgullosa mirada de Mike Santana en el stage.

Elijah derrotó a AJ Francis. Si Elijah hubiera perdido aquí, Francis habría adquirido sus derechos artísticos. El otrora Top Dolla tuvo en su esquina a un tal Expressions, que me chivan es creador de contenido. Y el tal Expressions interfirió en varios puntos de la lucha, hasta que Elijah le rompió una guitarra en la cabeza. Nunca pensé que lo diría, pero Francis se ha convertido en uno de los activos más solidos de TNA. Incluso se sacó un Styles Clash. Finalmente, el Drifter Destroyer hizo que cayera vía pin, tras poco más de nueve minutos. ♠♠♠ Acabado el duelo, Elijah sacó de su estuche una nueva guitarra.

Ante el micrófono de Gia Miller, Mike Santana aseguró que seguiría dándolo todo por TNA y que estaba listo para su defensa.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: Rosemary y Allie derrotaron a The Elegance Brand (Heather By Elegance y M By Elegance) (c) (con Ash By Elegance y George Iceman) para ganar el título. Habitual combate de las elegantes, con interferencias de parte de Ash, pero que terminó decantándose del lado de las retadoras. Rosemary dejó ciego a Iceman con su Mist, lo que, mágicamente, hizo que Ash ya no volviera a hacer de las suyas y se olvidara de sus amigas… En el ring, Heather fue puesta de espaldas planas tras el Reverse DDT de Rosemary. Que esto durara casi lo mismo que el Ultimate X me chirrió, obviamente. Al menos, parece que las nuevas campeonas, al ser técnicas, tendrán un «bookeo» más soportable. Espero, no obstante, que se prodiguen más que las elegantes, que llevaban cuatro meses sin defender los cinturones. Primer oro que Rosemary y Allie ganan como equipo. ♠♠♠

Hubo discusión entre Santino Marella y Daria Rae sobre la defensa de Mustafa Ali. Rae se fue muy enfadada.

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA, TRIPLE AMENAZA: Mustafa Ali (c) derrotó a Rich Swann y Uhaa Nation para retener el título. Como segundo retador, Nation hizo su debut con TNA, en su primera implicación tras ser despedido de WWE. La calidad de los tres protagonistas impidió per se que la lucha resultase mediocre, pero de nuevo, los 10 minutos escasos que duró supieron a poco. Y además, en sus compases finales hubo una injerencia de Special Agent 0 que fue decisiva, porque el secuaz de Ali defenestró a Nation con las escaleras metálicas, quien parecía tener encarrilada la victoria. El encuentro quedó entonces en un mano a mano, donde un pillo Ali logró poner de espaldas planas a Swann mediante un súbito Backslide. Décima defensa de Ali desde que conquistara la presea en Rebellion 2026. ♠♠♠3/4

NO SURRENDER: Moose (con JDC) derrotó a Eddie Edwards (con Alisha Edwards). Choque familiar sumamente novelero, con muuuucha cháchara, sobre todo entre JDC y Alisha, donde la esposa e hijo de Moose evitaron que el cabeza de familia perdiera. Su hijo hasta le endosó un golpe en los cataplines a Eddie, antes de que la esposa abofeteara a Alisha. Moose, que estaba atado a la segunda cuerda, pudo liberarse y endosar dos Lanzas sobre el bostoniano (que aunque jugara en casa, no recibió apoyo del respetable). Cuando se disponía a ejecutar una tercera y hacer que Eddie atravesara una mesa, Alisha arrojó la toalla. ♠♠3/4 Y no contentos con ello, en las postrimerías JDC aplicó su Stunner sobre Eddie y Moose embistió al matrimonio contra esa mesa que quedaba pendiente. Tachán.

Vimos a Mike Santana y Nic Nemeth calentando.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Xia Brookside derrotó a Léi Yǐng Lee (c) para ganar el título. Como expuse en ‘La cuenta atrás’, las Knockouts se encuentran en uno de sus peores momentos, y no porque el roster sea malo. Lee y Brookside se conjuntaron bien aquí y la historia de la rodilla izquierda tocada de la china tuvo su sentido. El problema: que por enésima vez, un talento rudo tuvo que valerse de trampeos para ganar. En los compases finales, Brookside arrancó un protector de uno de los esquineros y Lee acabó estrellando su cabeza allí. Grogui, a continuación el Darkside DDT la tumbó. 1, 2 y 3. Cabe esperar pues algún ardid en cada defensa de Brookside, lo que me causa tremenda pereza. ♠♠♠1/4 Terminado el encuentro, la inglesa posó triunfante sobre una caída Lee.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE ESCALERAS: The Hardys derrotaron a The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c), The Righteous y The Great Hands para ganar el título. Otro combate resultón de los Hardy, de algo más de 17 minutos, donde sus rivales cargaron con la mayoría de «spots» y básicamente acabaron destruyéndose entre ellos, con The Righteous utilizando una mesa adornada de flores y alambre de espino. Bronson y Dutch atravesaron cuatro mesas por cortesía de los Hardy y poco después, The Great Hands recibieron una Swanton Bomb de Jeff situados sobre una escalera. Los hermanos tuvieron entonces vía libre para tomar los cinturones y coronarse por quinta vez monarcas de duplas de TNA, hazaña inédita. Resultado completamente innecesario, aunque el viaje en sí fuese divertido. Hay que exprimir a la gallina de los huevos de oro todo lo que se pueda, ¿no? ♠♠♠1/2

Antes del estelar, Mike Santana revelo que Konnan también entraría en el Salón de la Fama de TNA.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Nic Nemeth derrotó a Mike Santana (c) para ganar el título. Y otra victoria mediante trampeo, si bien este sólo se dio en la primera mitad. Ryan Nemeth permitió que su hermano golpeara a Santana con el trofeo Call Your Shot, abriéndole la cabeza, hasta ser expulsado de ringside. Interesante porque durante las últimas semanas, se nos había vendido cierta fricción entre los hermanos. El daño, pues, ya estaba hecho, y la pérdida de sangre jugó su papel, haciendo que en última instancia, un extenuado Santana luego de «kickear» in extremis varias veces, no pudiera ejecutar un definitivo Spin The Block y a cambio, recibiera el DangerZone de Nemeth. 1, 2 y 3. Triunfo muy celebrado por los presentes, que vibraron con el estelar. Nemeth se coronó así por segunda vez máximo monarca de TNA. ¿Despedida de Santana camino a WWE? ♠♠♠3/4

Como epílogo, Nic y Ryan Nemeth celebraron el éxito del primero.

⇒ Ningún punto de Slammiversary duró más de 20 minutos, en una brevedad que seguramente estuviese movida por la celebración de WWE NXT The Great American Bash y Forbidden Door a las 7 pm ET, tres horas después del inicio del evento. Tal ¿estrategia? impidió que ciertas luchas no lucieran en su máximo esplendor, pero tildar de malo este show me parecería caer en el mero «haterismo». Y si de algo estoy libre es de odio hacia TNA. Slammiversary siempre se ha caracterizado por albergar importantes acontecimientos que alteran el panorama, y la edición de 2026 cumplió con creces, dejándonos cuatro cambios titulares. Que sirvieran para hacer avanzar el producto de cara al futuro, ya es otra historia.

♠♠♠1/4