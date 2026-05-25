Este lunes 25 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Jerome Schottenstein Center, en el campus de la Ohio State University, en Columbus, Ohio, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh
- El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day
- Seth Rollins venció a Austin Theory
► Momentos clave:
- Finn Balor aprovechó el caos para atacar a Dominik con un cubo de basura antes de colocar otro sobre JD McDonagh. Acto seguido, ejecutó un Shotgun Dropkick que lanzó a McDonagh contra el esquinero y finalmente remató el combate con un devastador Coup de Grace.
- Con Original Grande Americano fuera de combate, Bravo Americano derribó a Bruto con una Framkensteiner y Rayo Americano conectó una plancha. Finalmente, El Grande Americano remató la combinación con un cabezazo para conseguir la cuenta de tres.
- Liv Morgan interfirió desde ringside haciendo caer a Brie Bella desde la esquina. Sin embargo, la réferi descubrió la trampa y expulsó a Liv de ringside. En medio de la confusión, Brie Bella sorprendió a Roxanne Perez con un rápido toque de espaldas para conseguir la cuenta de tres y retener los campeonatos.
- Logan Paul entregó una manopla de acero a Austin Theory. Aunque el árbitro evitó que el arma fuera utilizada, Seth Rollins aprovechó la confusión para atacar a Logan Paul y posteriormente rematar a Theory con un Pedigree definitivo para conseguir la cuenta de tres.
► Cartelera WWE RAW 25 de mayo de 2026
- Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez).
- Oba Femi y Brock Lesnar, cara a cara.
- Roman Reigns y Jacob Fatu firman contrato para el Tribal Combat en Clash in Italy.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 25 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: The Jerome Schottenstein Center, Columbus, Ohio.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.