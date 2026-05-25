Este lunes 25 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Jerome Schottenstein Center, en el campus de la Ohio State University, en Columbus, Ohio, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day Seth Rollins venció a Austin Theory

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 25 de mayo de 2026

Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez).

Oba Femi y Brock Lesnar, cara a cara.

Roman Reigns y Jacob Fatu firman contrato para el Tribal Combat en Clash in Italy.

► Horarios y dónde ver WWE Raw

Fecha: Lunes 25 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: The Jerome Schottenstein Center, Columbus, Ohio.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.