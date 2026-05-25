DDT: Resultados «D Generations 9»

«D Generations 9» de DDT Pro Wrestling se presentó en el escenario abierto del Ueno Park en Tokio, donde los jóvenes talentos de la empresa vieron acción.

► «D Generations 9»

Rukiya luchó contra Munetatsu Nakamura en la cartelera intermedia, perdiendo contra el invitado de Ganbare☆Pro .

El combate entre Takeshi Masada y To-y tuvo reglas especiales impuestas por el primero. Masada quería que el combate prohibiera cualquier tipo de lanzamiento o golpe, por lo que él y To-y solo podían atacarse con golpes o llaves de sumisión. La regla significaba que ni Masada ni To-y podían usar sus movimientos finales habituales. To-y terminó rompiendo la regla y, presa del pánico, noqueó a Yukinori Matsui antes de que pudiera descalificarlo. Con el árbitro fuera de combate, Masada y To-y comenzaron a usar todos los lanzamientos que se les ocurrieron. Yuya Koroku intentó interferir a favor de Masada, pero fue noqueado con el Kojima Wonderland. Masada y To-y se enfrascaron en un forcejeo intentando aplicarse un Suplex. Un aturdido Matsui se levantó, solo para ser agarrado por ambos luchadores y recibir un Suplex en su lugar. Matsui aún estaba lo suficientemente consciente después del golpe como para descalificar a ambos luchadores

El evento principal del show de D Generations fue el enfrentamiento entre Kazuma Sumi y Yuni . Sumi se zafó de un Moonsault, por lo que Yuni intentó el Phoenix Splash, pero tuvo que aterrizar de pie cuando Sumi rodó para esquivarlo. Sumi intentó conectar el Mickey Boomerang, pero Yuni lo esquivó y aplicó un Jorge Clutch para una cuenta de dos. Finalmente, Sumi encontró una grieta en la defensa de Yuni para darle una patada alta a la cabeza y luego aplicarle el School Boy para la victoria.

Los resultados completos son:

DDT «D GENERATIONS 9», 20.05.2026

Ueno Park Outdoor Stage

1. Ali Najima venció a Hinata Kasai (7:29) con un Victor-Style Cross Kneelock.

2. Yuya Koroku y Yuki Ishida vencieron a Hideki Okatani y Ilusion (11:58) con una Flame Palm de Ishida sobre Ilusion.

3. Munetatsu Nakamura venció a Rukiya (8:39) con un Mune-chan Clutch.

4. Takeshi Masada Produce Match ~ Throwing Moves Prohibited Match: Takeshi Masada vs. To-y – finalize en doble DQ (10:51).

5. Special Singles Match: Kazuma Sumi venció a Yuni (11:12) con un Schoolboy.