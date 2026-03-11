DDT: Resultados «D Generations 8»

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«D Generations 8» fue el siguiente evento que los jóvenes talentos de DDT Pro Wrestling presentaron en el Imaike Gas Hall de Aichi.

► «D Generations 8»

Tras un duelo individual, Takeshi Masada y Daichi Sato se consideraron listos para competir por el Campeonato de Tercias KO-D  junto a Yuya Koroku para el 11 de marzo.

En choque de parejas, Kazuma Sumi y Yuya Koroku pasaron sobre Yuki Ishida y Rukiya en poco mas de once minutos de acciones.

Antes de que su combate por el Campeonato Extremo DDT se lleve a cabo en el evento aniversario de DDT el 22 de marzo, To-y y Hideki Okatani se enfrentaron en un combate individual previo. To-y consiguió su primera victoria contra Okatani tras abofetearlo y mantenerlo inmovilizado hasta la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

DDT «D GENERATIONS 8», 07.03.2026
Imaike Gas Hall

1. Ali Najima venció a Hinata Kasai (9:15) con un Crab Hold.
2. Scramble Bunkhouse Death Match: Ilusion venció a Mikiya Sasaki (10:43) con un Inside Cradle.
3. Special Singles Match: Takeshi Masada venció a Daichi Sato (10:11) con un Manburi.
4. Kazuma Sumi y Yuya Koroku vencieron a Yuki Ishida y Rukiya (11:27) con un Schoolboy de Sumi sobre Rukiya.
5. Special Singles Match: To-y venció a Hideki Okatani (14:57) con la Harite.

LA LUCHA SIGUE...
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