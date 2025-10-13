WWE RAW 13 DE OCTUBRE 2025 .— WWE cierra su gira por tierras australianas con un nuevo episodio de Raw. Será una edición especial, pues en el continente americano se transmitirá de madrugada, pero promete emociones intensas, pues Dominik Mysterio volverá poner en juego el Campeonato Intercontinental WWE ante el enmascarado Penta. El integrante del Judgment Day llega decidido a demostrar que es el Mysterio más grande de la historia, pero se verá frente a un rival impredecible: Penta, quien hará lo posible por salir del ring con el título en su poder. ¿Quién obtendrá la victoria en este duelo con sabor mexicano? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la RAC Arena, en Perth, Australia.

Después de una guerra de varias semanas con las integrantes de Judgment Day, Lyra Valkyria por fin tendrá como compañera a Bayley en una lucha de relevos ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.

Además, veremos todas las secuelas de los sucedido en Crown Jewel: Perth.

WWE Raw 13 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 am, hora del centro