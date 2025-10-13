Jin Tala reacciona a su despido de WWE

El pasado viernes WWE volvió a sacudirse. En medio de una nueva oleada de recortes, Jin Tala, uno de los nombres con más proyección en la división femenina, ha sido oficialmente liberada de su contrato. La noticia fue confirmada durante el fin de semana por diversos medios especializados y posteriormente reaccionada por la propia luchadora en redes sociales.

Aunque los movimientos de rotación son habituales en el área de desarrollo de WWE, la salida de Jin Tala (nombre real: Leigh Laurel) ha sorprendido a muchos. La luchadora venía de una buena racha dentro de EVOLVE, destacando por su intensidad en el ring y su carisma natural frente al público.

Tala formó parte de la primera temporada de WWE LFG, diseñado para buscar nuevos talentos y en poco tiempo se convirtió en una de las figuras más prometedoras. Su combate frente a Kali Armstrong por el título femenino de EVOLVE el pasado julio fue considerado uno de los mejores de esa cartelera.

Tala reflexionó en Instagram sobre su liberación de la WWE y sus planes para el futuro de su carrera de lucha libre.

«He estado intentando ordenar mis pensamientos y encontrar las palabras adecuadas para abordar mi reciente despido. Antes de la WWE, era un manitas con muchas aficiones, pero no me decidía por una sola… siempre me faltaba esa llama de la pasión». «Con el contrato en la mano, no dejaba de pensar: ¿Qué pasaría si… qué pasaría si esto fuera lo que me he estado perdiendo?” «Encontré mi pasión y me entregué por completo. No solo me fascinaban los aspectos físicos de la lucha libre profesional, sino que lo que me enganchó fue la psicología: las emociones que los luchadores pueden expresar y que el público puede sentir«. «Así que, para quienes cuestionan mi compromiso y dedicación… puedo decir con la mano en el corazón que no flaqueé. Sabía que tenía puntos débiles, así que me entregué al 110% y me nutrí del conocimiento de mis entrenadores y del talento del equipo principal que llegó a través del PC«. «Y el mes pasado, lo vi… y creo que todos lo vieron. Derribé algunos de esos grandes muros que no había logrado romper durante el LFG. Mis promos demostraron alcance porque finalmente me dejé llevar… Mi conjunto de movimientos, que desarrollé recientemente en el ring, mostró agresividad, todo lo que las Leyendas buscaban. Y pude demostrarlo en combates recientes. Y para mí… eso fue una victoria«. «Quizás fue cuestión de tiempo. ¿Derribé esos muros lo suficientemente rápido? Quizás solo era un nombre irreconocible en un elenco, o quizás simplemente no ven lo que yo veo en mí. Al fin y al cabo, la única persona a la que tengo que demostrar mi valía soy yo misma. No me rendiré, Jin Tala puede que ya no esté. Pero Leigh Laurel siempre ha sido una luchadora».

Durante su estancia en EVOLVE, Jin Tala enfrentó a nombres como Kali Armstrong mostrando un estilo híbrido entre técnica clásica y moderna. Su último combate se registró el 4 de octubre en un house show de NXT en Gainesville, donde cayó ante Tyra Mae Steel en una de las luchas más destacadas de la noche.