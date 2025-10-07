WWE NXT 7 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | NXT SHOWDOWN

WWE NXT 7 DE OCTUBRE 2025 .— Aunque NXT y TNA comenzaron a hacer intercambios en enero de 2024, es hasta ahora cuando el conflicto llegará a su punto de ebullición, pues veremos enfrentamientos directos entre equipos de ambas compañías. Serán luchas de eliminación al estilo Survivor Series. En el lado varonil, el Campeón NXT, Ricky Saints, comanda a Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne para enfrentar al combinado de TNA, con Mike Santana a la cabeza y completado con Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater. En la rama femenil, Jacy Jayne, Jaida Parker, Sol Ruca y Lola Vice se medirán al Team TNA, capitaneado por Kelani Jordan, y que completan Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadè. ¿Quiénes saldrán con la victoria en esta invasión? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

El cartel de NXT vs. TNA Showdown es:

NXT vs. TNA Showdown

