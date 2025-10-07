WWE NXT 7 DE OCTUBRE 2025 .— Aunque NXT y TNA comenzaron a hacer intercambios en enero de 2024, es hasta ahora cuando el conflicto llegará a su punto de ebullición, pues veremos enfrentamientos directos entre equipos de ambas compañías. Serán luchas de eliminación al estilo Survivor Series. En el lado varonil, el Campeón NXT, Ricky Saints, comanda a Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne para enfrentar al combinado de TNA, con Mike Santana a la cabeza y completado con Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater. En la rama femenil, Jacy Jayne, Jaida Parker, Sol Ruca y Lola Vice se medirán al Team TNA, capitaneado por Kelani Jordan, y que completan Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadè. ¿Quiénes saldrán con la victoria en esta invasión? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 30 de septiembre 2025 | Inicia el reinado de Ricky Saints.
- WWE SMACKDOWN 3 de octubre 2025 | Cody Rhodes y Randy Orton vs. The Vision.
- WWE RAW 6 de octubre 2025 | Lyra Valkyria vs Roxanne Pérez.
El cartel de NXT vs. TNA Showdown es:
- Team NXT (Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne) vs. Team TNA (Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater) | Réferi especial: Joe Hendry.
- Team NXT (Jacy Jayne, Jaida Parker, Sol Ruca y Lola Vice) vs. Team TNA (Kelani Jordan, Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadè) | Réferi especial: Jordynne Grace.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: Jeff Hardy y Matt Hardy (TNA) vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (NXT).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Mustafa Ali.
NXT vs. TNA Showdown